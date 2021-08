Sampdoria-Milan , match della prima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri superare di misura i blucerchiati grazie al gol di Brahim Diaz. Pioli ritrova una squadra compatta e determinata, con il nuovo portiere Maignan sugli scudi. Nella Samp delude Quagliarella, ma per D'Aversa ci sarà tempo per trovare la quadratura dell'attacco.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match. Informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO5: sbavatura imperdonabile sul tiro di Brahim Diaz. Il pallone gli sguscia dalle mani.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5: partita attenta, gestisce con furbizia le accelerazioni di Leao. Poca iniziativa in avanti.

Maya YOSHIDA 6: fiaccato dalle fatiche olimpiche, non riesce a reggere la rapidità del trio di trequartisti rossoneri. Una scivolata salvifica su Brahim Diaz gli rimedia la sufficienza.

Omar COLLEY 6,5: sornione sui calci da fermo, Maignan gli nega una nitidissima doppia chance. Bracca con successo Giroud per 90' filati.

Tommaso AUGELLO 5: leggerezza clamorosa sotto pressione: Calabria gli scippa il pallone e costruisce il gol rossonero. (dal 71' MURRU 5,5: D'Aversa gli chiede maggiore propulsione offensiva, lui si stabilisce in avanti, ma non graffia).

Albin EKDAL 6: ricama gioco per le lance blucerchiate. Tanta corsa, buone idee, ancora migliori esecuzioni. (dall'86' ADRIEN SILVA sv)

Morten THORSBY 6: acchiappatutto nella mediana e al limite dell'area, ruvido quando serve, distribuisce il gioco saggiamente.

Antonio CANDREVA 5,5: prova a creare, ma i compagni non lo seguono. Lui si sbraccia, sconsolato.

Manolo GABBIADINI 6,5: pura potenza balistica, ma Maignan non trema. La tifoseria blucerchiata rimane col fiato sospeso per il suo infortunio alla caviglia. (dal 71' VERRE 6: ci mette grinta e cerca di veicolare più palloni possibili là davanti)

Mikkel DAMSGAARD 5,5: partita a fiammate; non riesce mai a rendersi pericoloso sotto porta.

Fabio QUAGLIARELLA 5: l'unica corda stonata dell'attacco di D'Aversa. Kjaer e Tomori lo isolano al meglio, lui non si fa furbo.

All. Roberto D'AVERSA 6: la sua Samp dà l'impressione di poter far centro per 90' filati, ma alla fine non incide sul tabellino. Le fondamenta per una squadra agguerrita e coriacea ci sono tutte, ora bisogna solo dinamizzare l'attacco.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 7,5: da subito molto coinvolto coi piedi, la prova arriva al sesto minuto del primo tempo; sciabolata che sorvola tutto il campo e si posa sul piede di Leao, che può tentare l'uno contro uno con Bereszynski e chiamare Audero alla parata d'emergenza. Tra i pali invece, stupisce per reattività e prontezza: due salvataggi su Gabbiadini lo avviano sulla buona strada per contendere lo scettro di Donnarumma.

Davide CALABRIA 7: prima gara ufficiale da capitano onorata al meglio; assist di furbizia per il primo gol di Brahim Diaz. (dall'88' ROMAGNOLI sv)

Simon KJAER 6,5: diligente in marcatura, fa sentire il suo peso su Quagliarella.

Fikayo TOMORI 7: la massima espressione della sua tenacia arriva dopo 20 minuti di gioco, quando pur di braccare Gabbiadini, valica la linea della trequarti avversaria. Pitbull.

Theo HERNANDEZ 5: boccheggia per gran parte della gara. In difesa, Tomori è la sua stampella di fiducia.

Rade KRUNIC 6: Pioli lo preferisce a un Bennacer ancora in ritardo di condizione, lui si mangia le mani per un tiro a portiere battuto.

Sandro TONALI 6: arma double-face nella manica di Pioli. Nel primo tempo abbandona spesso la postazione di regia per lanciarsi in avanti, cedendo il testimone a Diaz. Nel secondo tempo abbassa la tensione: commette qualche fallo ingenuo sugli attaccanti blucerchiati e vanifica un contropiede promettente con un tocco pesantissimo.

Alexis SAELEMAEKERS 6: difficile da marcare, migra da un lato all'altro senza concedere punti di riferimento alla difesa blucerchiata. Mente libera e gran scioltezza, discreto esordio. (dall'80' FLORENZI sv)

Brahim DIAZ 8: il primo ruggito rossonero arriva dal nuovo numero 10; tiro non irresistibile, ma con la complicità di Audero si regala una prima serata magica. Crescita responsabilizzata. (dal 70' BENNACER 5: si addormenta a due passi dall'area di rigore, e offre un'occasione ghiotta per il pareggio)

Rafael LEAO 6: Theo Hernandez imperversa sulla sua fascia e lui diminuisce il suo raggio d'azione. Non trova gli spazi giusti per scatenarsi in velocità. (dal 70' REBIC 6,5: esplode in ripartenza, non si coordina con Giroud).

Olivier GIROUD 5,5: catalizza tutto il lavoro sporco sulle sue spalle e permette ai suoi trequartisti di divertirsi. Ottimo nei movimenti senza palla, ma per colpa del mastino Colley non trova secondi vitali per pensare con la sfera tra i piedi.

All. Stefano PIOLI 6,5: per l'esordio stagionale disabilita il pilota automatico e comincia a dirigere la sua squadra col telecomando, a partire dalla costruzione dal basso. Solito Milan compatto e denso, in grado di soffrire fino al 90'.

