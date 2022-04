Decimo risultato utile consecutivo per la Roma che esce vincente anche dalla sfida contro la Sampdoria. Mkhitaryan apre le marcature prima della mezz’ora grazie ad un tocco sotto misura e indirizza la sfida a favore della squadra di Mourinho. Poco dopo Abraham non scarta un regalo della difesa doriana, tenendo aperto il match all’intervallo. Nel secondo tempo la Samp non ha mai la forza e l'intensità per pareggiare la gara e per i giallorossi è una facile, seppur poco spettacolare, conduzione fino al 90'. Roma a -5 dal quarto posto, aspettando Juventus-Inter.

Il Tabellino

SAMPDORIA-ROMA 0-1

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari (90'Yoshida), Murru (60’Augello); Candreva, Rincon (60’Vieira), Thorsby (73’Trimboli); Sabiri, Sensi (46’Quagliarella); Caputo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira (93'Bove), Zalewski (81'Vina); Pellegrini (93'Kumbulla), Mkhitaryan; Abraham (81'Shomurodov).

GOL: 27’ Mkhitaryan

ASSIST:

AMMONIZIONI: Ibanez, Bereszynski, Sergio Oliveira, Sabiri, Pellegrini

ARBITRO: Manganiello

La cronaca in 4 momenti chiave

27’- MKHITARYAN! 1-0 ROMA!! ZALEWSKI prende il fondo sulla sinistra, palla al centro per ABRAHAM su cui interviene in scivolata THORSBY. La deviazione premia l'armeno che da due passi mette in rete.

38’- ABRAHAM! FOLLIA DIFENSIVA DELLA SAMP con un retropassaggio verso il portiere intercettato da ABRAHAM che dribbla AUDERO ma conclude frettolosamente a lato da posizione defilata. Che occasione per il raddoppio!

65'- SABIRI! Cross di AUGELLO, controllo e girata dal cuore dell'area di SABIRI troppo centrale. Para RUI PATRICIO.

87'- QUAGLIARELLA! Trova lo spazio per il tiro dall'interno dell'area, salva con il corpo SMALLING in angolo.

Il Migliore

Nicola ZALEWSKI: continua la crescita del giovane esterno di Mourinho, acquisendo sempre più sicurezza anche nella fase difensiva. Sua la penetrazione in area e il traversone che porta al gol di Mkhitaryan.

Promosso

Henrikh MKHITARYAN: mette la firma sul successo romanista, dimostrandosi reattivo sulla respinta di Thorsby. Cerca di illuminare centralmente per Abraham, anche se i suoi davanti si vedono poco.

Bocciato

Nicola MURRU: deve contrastare Karsdorp, il quale lo mette spesso in difficoltà. Spinge poco sulla fascia e nella ripresa compie una serie consecutiva di falli che spingono Giampaolo a sostituirlo.

Il Momento social

