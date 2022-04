Sampdoria-Roma, match valido per la 31a giornata, è terminato sul punteggio di 0-1, frutto della rete di Mkhitaryan. La gara è stata arbitrata da Manganiello. Con questo risultato la Roma sale al quinto posto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - nessun intervento di rilievo, sul tiro ravvicinato da Mkhitaryan non può opporsi.

Bartosz BERESZYNKSI 5,5 - regala un assist ad Abraham in chiusura di primo tempo, in occasione di un errato retropassaggio verso Audero. Graziato dall'inglese. Spinge con buona frequenza sull'esterno.

Omar COLLEY6 - tiene bene su Abraham e in generale contro l'attacco giallorosso. Sorpreso in mezzo all'area sulla carambola che porta al gol.

Alex FERRARI 6 - partita pulita, senza errori da segnalare e sempre sucuro. (dal 92’ Maya YOSHIDA s.v.)

Nicola MURRU 5 - deve contrastare Karsdorp, il quale lo mette spesso in difficoltà. Spinge poco sulla fascia e nella ripresa compie una serie consecutiva di falli che spingono Giampaolo a sostituirlo. (dal 60’ Tommaso AUGELLO 6 - entra per portare più spinta sull'esterno, porta dinamismo e cross interessanti)

Antonio CANDREVA 5,5 - poco preciso in più di un'occasione. Si intestardisce in alcuni tentativi da posizione impossibile.

Morten THORSBY 5,5 - calcia in curva un assist di Sensi dopo pochi minuti. Chiude in scivolata sul traversone di Zalewski, nella carambola il pallone finisce sui piedi di Mkhitaryan che non sbaglia. (dal 73’ Simone TRIMBOLI s.v.)

Tomas RINCON 6 - solita prestazione di lotta a centrocampo, duellando ad armi pari con Sergio Oliveira. (dal 60’ Ronaldo VIEIRA 6 - chiude sulle ripartenze della Roma nel finale di gara.

Stefano SENSI 6 - gioca da trequartista, sforna due assist per Thorsby e Caputo per le uniche due palle gol create dalla Samp. Cala nella seconda metà di tempo. (dal 46' Fabio QUAGLIARELLA 6 - entra bene, portando vivacità alle azioni offensive dei suoi. Nel finale sfiora il gol con tiro chiuso da Smalling)

Abdelhamid SABIRI 5,5 - primo tempo opaco, più vivace nella ripresa senza però trovare il guizzo.

Francesco CAPUTO 5,5 - chiuso nella morsa dei centrali avversari, si porta al tiro in una sola occasione trovando la parata di Rui Patricio.

All. Marco GIAMPAOLO 5 - partita giocata praticamente alla pari con la Roma, ma una volta passati in svantaggio la reazione è quasi inesistente. Manca in ogni azione precisione e visione per l'ultimo passaggio. Serve un cambio di rotta per raggiungere i 40 punti.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - effettua due semplici interventi nel primo tempo, poi poco altro.

Gianluca MANCINI 6 - qualche fallo di troppo, ma la linea di difesa non soffre mai questa sera.

Chris SMALLING 6 - chiude su Quagliarella nel finale, sempre attento e preciso.

Roger IBANEZ 6 - si prende subito un giallo, gioca comunque senza condizionamenti. Vicino al gol in avvio su mischia.

Rick KARSDORP 6,5 - spinge molto nel primo tempo con il baricentro della Roma più alto, nella ripresa pensa a coprire solo la sua zona.

Bryan CRISTANTE 6,5 - gioca da regista, facendo filtro davanti alla difesa. Ispirato nel primo tempo quando distribuisce numerosi cambi di gioco.

Sergio OLIVEIRA 6 - si nota poco e per lo più si dedica alla fase di rottura del gioco avversario. (dal 93’ KUMBULLA s.v.)

Nicola ZALEWSKI 7 - continua la crescita del giovane esterno di Mourinho, acquisendo sempre più sicurezza anche nella fase difensiva. Sua la penetrazione in area e il traversone che porta al gol di Mkhitaryan. (dal 81’ Matias VINA s.v.)

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - mette la firma sul successo romanista, dimostrandosi reattivo sulla respinta di Thorsby. Cerca di illuminare centralmente per Abraham, anche se i suoi davanti si vedono poco.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - schierato più avanzato a supporto di Abraham. Le sue giocate illuminano la manovra e da una di queste Zalewski sfonda sulla sinistra per l' azione del gol. Nel secondo tempo aiuta il centrocampo in chiusura. (dal 93’ BOVE s.v.)

Tammy ABRAHAM 5,5 - viene lasciato troppo isolato, potendo giocare pochi palloni. Non approfitta di un retropassaggio folle di Bereszynski, sbagliando il gol del 2-0 per la troppa fretta. (dal 81’ Eldor SHOMURODOV s.v.)

All. José MOURINHO 6,5 - partita non indimenticabile dal punto di vista del gioco. Imposta una Roma concreta ed ermetica in difesa. Vittoria pesante per la classifica e che da continuità al successo nel derby. Giovedì contro il Bodo la sua squadra arriva in fiducia.

