Con il ko con la Salernitana , è arrivata la terza sconfitta consecutiva per ladiche resta con sole 7 lunghezze di vantaggio sul(peraltro con una gara in più). La situazione non è delle più rosee: hai perso contro l'ultima in classifica e la reazione della tifoseria è stata molto pesante. Il fatto scatenante della rabbia dei tifosi della, però, non è stata la sconfitta in sé ( le pagelle della partita ). Ma il fatto che i giocatori abbiano provato a raggiungere la gradinata per salutare comunque i propri tifosi. Ecco la loro risposta che hanno “respinto” la squadra a suon di fischi e cori contro, ma non solo.