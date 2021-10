La Samp aveva bisogno dei tre punti e i tre punti sono arrivati. Con una prova di sostanza e di rimessa, che ha permesso ai blicerchiati di arginare lo Spezia nel derby ligure: 2-1 con Antonio Candreva protagonista. Gyasi spizza di testa nella propria porta su punizione dell'ex Inter, che poi raddoppia su sponda di Gabbiadini: tutto nel primo tempo. Il copione del match è chiaro: gli uomini di Thiago Motta fanno la partita ma creano poco, i padroni di casa pensano a proteggere la propria porta dopo i 16 gol subiti in campionato. Tanto che Verde segna solo all'ultimo secondo, con un gran gol: vittoria importante per la Samp, la prima in casa, dopo un punto in quattro partite.

Il tabellino

SAMPDORIA-SPEZIA 2-1 (primo tempo 2-0)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva (87' Ferrari), Adrien Silva, Verre (20' Dragusin), Askildsen; Gabbiadini (70' Chabot), Caputo (86' Quagliarella). All. D'Aversa.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo (78' Podgoreanu), Gyasi (59' Nzola); Antiste (59' Verde). All. Thiago Motta.

Gol: 15' aut. Gyasi (SP), 36' Candreva (SA), 90' Verde (SP)

Assist: 2-0 Gabbiadini (SA)

Ammoniti: Hristov (SP), Bereszynski (SA), Colley (SA), 57' Candreva (SA)

La cronaca in 6 momenti chiave

15' GOL DI CANDREVA - Punizione dalla trequarti di Candreva, il giocatore dello Spezia spizza involontariamente e beffa Provedel.

33' CHE OCCASIONE PER CAPUTO - Candreva manda bene nello spazio Augello, premiato. Palla dentro bassa per Caputo, che calcia di prima dal dischetto: largo di niente.

36' GOL DI CANDREVA - Spezia scoperto da rimessa laterale, Gabbiadini fa la sponda per l'esterno che calcia di prima da dentro l'area e supera Provedel.

74' TRAVERSA DELLA SAMP - Contropiede guidato da Candreva, che manda in porta Bereszynski: scavetto e legno pieno.

86' OCCASIONE PER FERRER - Conclusione al volo da fuori, interessante: pallone sul fondo di poco.

94' GOL DI VERDE - Grande conclusione dal limite, Audero non può nulla.

MVP

Antonio CANDREVA - Risponde immediatamente a qualche critica arrivata dopo la sconfitta sul campo del Cagliari: protagonista nei due gol e sempre presente in entrambe le fasi.

Fantacalcio

Promosso. Daniele VERDE - Che perla il gol! Inutile per lo Spezia, ma preziosissimo per i fanta-allenatori.

Bocciato. Janis ANTISTE - Daniele Verde ha preso il posto di Antiste: bocciato. Mai pericoloso e spesso spaesato.

Le pagelle

