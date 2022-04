Scarica, spenta, irriconoscibile. L’Atalanta ha la testa al Lipsia e sul campo del Sassuolo tira fuori una delle peggiori prestazioni stagionali. L’undici di Gasperini è infatti messo sotto da un Sassuolo capace di difendersi con ordine, ma al tempo stesso di creare tante occasioni con la fantasia degli uomini là davanti. Su tutti l’ispiratissimo Traore, autore con un gol per tempo della doppietta che condanna la Dea a un periodo di crisi prolungato in Serie A. L’Atalanta infatti ha vinto solo una delle ultime 5 partite di Serie A, incassando qui dentro ben 3 sconfitte. Un ruolino di marcia che allontana i bergamaschi dalla zona Europa e che li obbliga a questo punto alla ricerca del ‘colpaccio’, al tutto per tutto in Europa League che significherebbe gloria e qualificazione addirittura in Champions. Certo, il primo passo, giovedì sera a Bergamo col Lipsia, sarà ritrovare una squadra con la testa. Troppo spenta oggi la Dea per essere vera. Bene invece il Sassuolo: la vittoria vale il sorpasso al Verona al 9° posto in classifica.

Il tabellino

Ad

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos (77’ Ferrari); Lopez, Henrique (46’ Magnanelli); Berardi (71’ Defrel), Raspadori, Traore (71’ Rogerio); Scamacca (77’ Tressoldi).

Europa League Gasperini: "Si poteva vincere ma anche perdere, bella partita" 07/04/2022 A 19:32

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi (57’ Palomino), Demiral, Scalvini; Hateboer (46’ Zappacosta), Pessina, Pasalic (77’ Malinovskyi), Pezzella; Miranchuk (46’ Koopmeiners); Boga (57’ Muriel), Zapata.

Gol: 24’ e 61’ Traore; 92' Muriel.

Assist: Kyriakopoulos; Malinovskyi.

Note – Ammoniti: Henrique, Muldur; Zappacosta.

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

12’ TRAVERSA ATALANTA! PASALIC! Bell'azione di Zapata, che prima mette il fisico e poi serve l'inserimento di Pasalic: conclusione da fuori, leggera deviazione di Consigli e palla che sbatte sulla traversa. Atalanta vicina al gol.

22’ GOL ANNULLATO A BERARDI! Aveva fatto tutto benissimo, controllo, uno contro uno vinto con Scalvini e poi diagonale preciso - di destro - che era finito in palo-gol. Tutto inutile però: fuorigioco di partenza.

24’ GOL! TRAORE! SASSUOLO AVANTI! Contropiede perfetto. Da angolo riparte Berardi, palla per Kyriakopoulos che è eccellente nella scelta dell'assist: Traore si inserisce e fredda Sportiello. Sassuolo avanti.

26’ PALO DI TRAORE! SCATENATO! Ci prova col destro a giro Traore, pallone deviato: non può arrivarci Sportiello ma il legno salva la Dea. Sassuolo con grandissima qualità là davanti.

31’ OCCASIONISSIMA SASSUOLO! TRAVERSA CHIRICHES! Da corner, Chiriches può staccare tutto solo: Sportiello devia il tanto che basta sulla traversa. Adesso però è solo Sassuolo.

53’ OCCASIONE SASSUOLO! ANCORA TRAORE! Grande palla di Scamacca per l'inserimento di Traore che davanti alla porta però questa volta non è preciso. Salva tutto ancora Sportiello.

61’ GOL! TRAORE! RADDOPPIA IL SASSUOLO! Ancora una ripartenza dei neroverdi, Traore punta e salta Demiral, poi incrocia dal limite beffando Sportiello e regalando il 2-0 ai suoi.

81’ PALO DI DEFREL! Ancora un contropiede del Sassuolo, ancora messe male l'Atalanta: Defrel controlla al centro e col sinistro cerca l'angolo: Sportiello immobile, il palo salva la Dea.

93’ GOL DI MURIEL! Lancio di Malinovskyi, errore di Tressoldi, Muriel controlla e mette dentro. Ma non c'è più tempo, è finita.

MVP

Traore. Il ragazzo ha qualità e non lo scopiamo certo oggi. Una doppietta, un palo colpito e una chance ghiotta per farne anche un altro. Assolutamente il protagonista di giornata là davanti per il Sassuolo.

Le pagelle

A seguire nel corso del pomeriggio...

Fantacalcio

PROMOSSO: Kyriakopoulos. Tante belle sgroppate e un assist. Ottimo per chi gioca col modificatore.

BOCCIATO: Miranchuk. Ne vede poche e lascia il campo dopo un tempo. Spot sprecato per chi l’ha scelto in mezzo al campo.

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

Europa League Lipsia-Atalanta 1-1, pagelle: Muriel show, Demiral senza freni 07/04/2022 A 19:09