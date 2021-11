Bella partita al Mapei Stadium nel lunch match del 13esimo turno. Tante occasioni e un risultato rotondo che, tuttavia, serve poco sia al Sassuolo che al Cagliari. Decisivi due "botta e risposta": tra il 37' e il 40' arrivano le perle di Scamacca in contropiede e Keita Baldé in acrobazia. A inizio ripresa, tra il 51' e 56', due calci di rigore trasformati in fotocopia da Berardi e João Pedro. Finisce 2-2: entrambe le squadre pongono fine alla loro emorragia di sconfitte, 2 per il Sassuolo (che sale a 15 punti), 4 per il Cagliari, che resta ultimo a quota 7, agganciando momentaneamente la Salernitana.

Sassuolo-Cagliari, Serie A 2021-2022: João Pedro e Kaan Ayhan (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SASSUOLO-CAGLIARI 2-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogério (85' Kyriakopoulos); Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori (90' Müldür), Traoré (85' Matheus Henrique); Scamacca (73' Defrel). All.: Dionisi.

Cagliari (4-4-2): Cragno, Zappa (78' Caceres), Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Marin (84' Oliva), Grassi (78' Deiola), Nandez; João Pedro, Keita Baldé (84' Pavoletti). All.: Mazzarri.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze.

Gol: 37' Scamacca (S), 40' Keita Baldé (C), 51' rig. Berardi (S), 56' rig. João Pedro 8C).

Assist: Berardi (S, 1-0), Nandez (C, 1-1).

Note - Recupero: 0-4. Ammoniti: Marin, Grassi, Ayhan.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

7' - FRATTESI! Tiro a rimorchio di prima intenzione: grandissima risposta, tutta riflessi, di Alessio Cragno!

13' - SCAMACCA SPRECA L'1-0 PER IL SASSUOLO! Preciso cross di Frattesi dalla destra con Scamacca che, sul secondo palo, arriva in corsa calciando alto da pochi passi!

26' - CLAMOROSA PALLA-GOL PER IL SASSUOLO! Punizione di Berardi dalla trequarti mancina, tiro-cross dall'altra parte di Ferrari e Raspadori che, da due passi sul secondo palo, calcia fuori bersaglio.

29' - BELLANOVA SULLA SPONDA OPPOSTA! Grande coordinazione al volo per l'esterno scuola Atalanta: Consigli respinge.

32' - TRAVERSA DI CEPPITELLI! Colpo di testa imperioso su cross dalla bandierina di Lykogiannis: la palla poi termina alta. Cagliari vicinissimo al vantaggio!

37' - GOL DEL SASSUOLO CON SCAMACCA! Grande azione dei neroverdi, che con due passaggi si ritrovano in porta: Traoré apre a centrocampo su Berardi, abile a lanciare di prima e in profondità per Scamacca, che sfugge a Ceppitelli e fulmina imparabilmente Cragno! e' 1-0!

Gianluca Scamacca (Sassuolo-Cagliari) Credit Foto Getty Images

40' - GOL DEL CAGLIARI CAGLIARI CON KEITA BALDE! UNA RETE SENSAZIONALE! Sombrero di Nandez su Raspadori, cross dalla destra per l'ex Lazio e Inter il quale, all'altezza del dischetto, si coordina in acrobazia: traversa e gol DELL'1-1 pazzesco!

Keita Balde (Sassuolo-Cagliari) Credit Foto Getty Images

51' - GOL DEL SASSUOLO CON BERARDI SU RIGORE! Penalty assegnato a seguito di un plateale intervento in tackle di Lykogiannis su Frattesi appena dentro l'area. Dal dischetto, Berardi spiazza rasoterra Cragno e fa 2-1!

Sassuolo-Cagliari Credit Foto Getty Images

56' - GOL DEL CAGLIARI CON JOÃO PEDRO SU RIGORE! Lo stesso brasiliano è bravo a cercare e trovare traiettoria di Frattesi in area. Dal dischetto, anch'egli spiazza Consigli, aprendo il piatto rasoterra per il 2-2!

62' - TRAORE DA DUE PASSI! Cragno battuto, ma la palla sbatte sul petto di Lykogiannis, appostato sulla linea. Sassuolo a un passo dal 3-2!

80' - CRAGNO! Autentico miracolo in respinta sulla bordata mancina di Defrel, in girata.

82' - NANDEZ! Conclusione "scivolata" che incontra una deviazione di Frattesi: Consigli è bravo a non farsi sorprendere sotto la traversa!

MVP

Berardi. Assist di prima illuminante per l'1-0 di Scamacca e freddissimo dal dischetto (non bastava Leonardo Bonucci coi reconditi pensieri dagli undici metri ripensando alla Nazionale e a Jorginho!). Fa valere, come sempre, del resto, tutta la sua qualità.

Fantacalcio

PROMOSSO - Scamacca. Quanta fisicità là davanti! La mette in piazza in occasione del contropiede dell'1-0 sbarazzandosi di Ceppitelli. Tornando sempre a ragionare in ottica Azzurro, il suo gol odierno da bomber vero, può risultare una bella speranza per gli spareggi di marzo.

BOCCIATO - Carboni. Troppe uscite a vuoto dal presidio centrale di difesa. La peggiore, senz'altro, quella su Berardi, che lo beffa di prima a favore di Scamacca per il momentaneo 1-0.

