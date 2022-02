Sassuolo-Fiorentina, match valido per la 27a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1 , frutto delle reti di Hamed Junior Traoré, Arthur Cabral e Gregoire Defrel. La gara è stata arbitrata da Alessandro Prontera di Bologna. Con questo risultato i Viola falliscono l'aggancio alla zona Europa. Tra i neroverdi brilla Traoré, che firma l'1-0 e colpisce una traversa. Show dei portieri Consigli e Dragowski, protagonisti con delle parate stratosferiche. Flop per Bonaventura, che da subentrato si fa espellere per proteste.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Serie A Defrel all'ultimo respiro, il Sassuolo beffa la Fiorentina 2-1 3 ORE FA

Defrel segna il gol vittoria in Sassuolo-Fiorentina - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 7,5: diventa l'incubo di Ikoné. Due interventi funambolici sui tiri a botta sicura dell'ala viola tengono a galla i suoi compagni.

Mert MULDUR 6,5: bravo a prendere le misure di Sottil sin dai primi minuti, gli concede un margine irrisorio per agire.

Vlad CHIRICHES 6: ordinaria amministrazione per lui; si diverte ad ingabbiare Piatek.

Gian Marco Ferrari 6: se la cava con un po' di improvvisazione sulle falcate di Piatek e Ikoné. Esperienza e fortuna gli valgono la sufficienza.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6: costringe i suoi avversari (Ikoné o Castrovilli) a giocare spalle alla porta. Determinato quanto basta in marcatura.

Davide FRATTESI 6,5: sgretola poco a poco la linea di centrocampo viola, incuneandosi in area quando possibile. Qualità assoluta.

Maxime LOPEZ 6,5: fa la differenza grazie alla qualità dei suoi piedi. Il cross al bacio per la testa di Traore' si traduce in una traversa colpita. nella ripresa si scalda anche troppo, rischiando l'espulsione per doppia ammonizione. Un piccolo neo in una prestazione sublime.

Domenico BERARDI 7,5: prestazione da senatore. Scalpita negli stretti corridoi concessi dai viola, si sacrifica in ripiegamento. Il gol in Zona Cesarini è tutto merito suo.

Giacomo RASPADORI 5,5: nel primo tempo l'intervento disperato di Dragowski gli nega il gol. Brilla poco sottoporta.

Hamed Junior TRAORE' 8: illusionista, mattatore, rullo compressore. E' in stato di grazia, e il suo gol da cineteca a sbloccare il match, ne è l'attestato. (Dal 70' HENRIQUE 5,5: col suo ingresso la squadra cala e prende l'imbarcata).

Gianluca SCAMACCA 5,5: sgomita in area, si mette in proprio con dei bolidi mal calibrati. L'abnegazione c'è, ma il cinismo manca. (Dal 79' DEFREL 7,5: la sua zampata apre al tripudio del Mapei Stadium. L'uomo della Provvidenza).

All. DIONISI 7,5: squadra esplosiva, organizzata e mai doma. E' la vittoria del crederci sempre, fino alla fine.

Duello Scamacca-Amrabat, Sassuolo-Fiorentina Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 7: due interventi salvifici nel primo tempo, a chiudere lo specchio di porta a Raspadori e Scamacca e scongiurando il raddoppio neroverde. Si riscatta dopo una stagione orribile.

Alvaro ODRIOZOLA 5: si fa beffare due volte nella stessa azione da Traoré: battuto prima in velocità e poi in dribbling. Lezione di calcio impartitagli improvvisamente.

IGOR 5: pronti via, e rischia di combinare la frittata tergiversando troppo col pallone nella propria metà campo. Fortunatamente Frattesi non ne approfitta.

Lucas MARTINEZ QUARTA 5: fa sentire la mancanza di Milenkovic. Troppo morbido nel raddoppio su Traorè, il neroverde lo beffa. Si perde Defrel a 15 secondi dalla fine, aprendo il baratro viola.

Cristiano BIRAGHI 7: legge con perentorietà i tagli velenosi del connazionale Berardi. Vince spesso i duelli in profondità, confermandosi un faro per la difesa viola. Atomico sui calci piazzati.

Youssef MALEH 5: fumoso nella gestione di palla e fuori fase nell'attacco degli spazi. Prova ondivaga. (Dal 63' BONAVENTURA 4,5: Follia inspiegabile per un giocatore esperto come lui. Espulsione per proteste nel momento più cruciale. Che flop!)

Sofyan AMRABAT 5,5: troppi buchi nell'acqua a centrocampo. Costretto a rincorrere disperatamente le frecce di Dionisi, che ne evidenziano l'impaccio (Dal 77' NICO GONZALEZ 6: qualche guizzo estemporaneo, non riesce a svoltare il match).

Gaetano CASTROVILLI 6,5: nel primo tempo è ovunque; istiga break pericolosi, pressa e progetta le folate viola. Un bolide da fuori area per poco non gli regala la gioia del gol. Sontuoso.

Riccardo SOTTIL 5: nel primo tempo il peso dell'attacco viola verte principalmente sulla sua fascia, ma lui non ricambia la fiducia con una tecnica adeguata. Si eclissa nel secondo tempo. (Dal 63' SAPONARA 7: cambia la partita con l'assist per Cabral).

Krzysztof PIATEK 5: le occasioni non sono mancate, ma lui questa sera ha steccato. Italiano si spazientisce dopo un'ora e lo chiama fuori. (Dal 63' CABRAL 7,5: il primo gol in maglia viola è agrodolce. La gioia dura poco).

Jonathan IKONE' 5: una serata di spettri per lui. Clamorose le due chance non sfruttate nel primo tempo. La finalizzazione si conferma la sua croce principale. (Dall'83' TORREIRA sv)

All. ITALIANO 5: il problema delle ali che non segnano comincia a farsi pressante. Specialmente senza un fuoriclasse come Vlahovic a dirigere l'attacco. Troppe chance sprecate questa sera.

Il report

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 24/02/2022 A 17:40