Il Genoa di Shevchenko trova un altro punto su un campo difficile come il Mapei Stadium. A Reggio Emilia il Sassuolo fa la partita ma non va oltre l'1-1 : apre una magia di tacco di Destro, chiude un tiro a giro di Berardi. Rossoblù a -4 dalla zona salvezza, neroverdi a quota 25 punti. Ecco le pagelle del match:

--- Le pagelle del Sassuolo ---

Ad

Andrea CONSIGLI 6 - Non può nulla sul gol di tacco (imprevedibile) di Destro. Spettatore non pagante per il resto del match

Serie A Il Genoa ferma anche il Sassuolo: 1-1 firmato Destro-Berardi 3 ORE FA

Jeremy TOLJAN 6 - Ordinato in copertura su Cambiaso

Vlad CHIRICHIES 6 - Annulla Ekuban

Gian Marco FERRARI 6,5 - Guida la difesa con personalità e si concede anche qualche sortita offensiva

ROGERIO 6 - Molto propositivo sull'out di sinistra

Abdou HARROUI 6 - Tanta legna a centrocampo per l'ex Sparta Rotterdam

Maxime LOPEZ 6,5 - Tocca una marea di palloni nella cabina di regia neroverde: sbaglia pochissimo

Domenico BERARDI 7 - E’ ubiquo e infaticabile: gol dalla sua mattonella preferita e doppietta sfiorata con un tiro al volo da Puskas. Nove reti e sette assist in 18 partite: tanta roba

Giacomo RASPADORI 6 - Sparisce per larghi tratti del match, ma ha il merito di dare il "la" al gol del pareggio di Berardi

Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Non ha la fantasia di Frattesi, ma ha l'attenuante di giocare fuori ruolo. Gara gagliarda (dall'85' MULDUR S.V.)

Gregoire DEFREL 5 - L'assenza di Scamacca gli regala la titolarità, ma lui spreca l'occasione mangiandosi letteralmente un gol a tu per tu con Sirigu (dall'87' SAMELE S.V.)

All. Alessio DIONISI 5,5 - 74% di possesso palla e 28 tiri: il suo Sassuolo crea tantissimo, ma raccoglie solo un punto. Non regge l'alibi delle assenze. Non contro questo Genoa.

--- Le pagelle del Genoa ---

Salvatore SIRIGU 6,5 - Parata provvidenziale su tiro ravvicinato Defrel

Zinho VANHEUSDEN 6 - Interventi fisici e puntuali

Mattia BANI 6,5 - Ha vita facile: Defrel è in giornata no. Allora si concede qualche incornata sui corner in attacco, sfiorando anche il gol

Johan VASQUEZ 6 - Esce diverse volte palla al piede e a testa alta: qualità al servizio del Grifone

Silvan HEFTI 6 - L'ex Young Boys si rivela subito un acquisto azzeccato con discese sulla fascia con personalità. Cala nella ripresa (dal 65' FARES 5,5 - Mai pericoloso)

HERNANI 5,5 - Sottotono (dal 65' MELEGONI 5,5 - Il suo ingresso non dà la svolta alla partita rossoblù)

Milan BADELJ 6,5 - E' una diga a centrocampo

Manolo PORTANOVA 6 - Sheva gli continua a dare fiducia e lui la ripaga con prestazioni di quantità e qualità (dall'85' CASSATA S.V.)

Andrea CAMBIASO 6,5 - Il giocatore con più colpi del Genoa: subisce una botta al costato, ma stringe i denti

Mattia DESTRO 6,5 - Che dire? Apre il match con una magia che solo lui può inventarsi e aiuta tanto anche in fase difensiva. Nella ripresa è meno dentro al gioco, ma fra i rossoblù è di un’altra categoria (dal 75' PANDEV 6 - Presenza n° 492 in Serie A, fa respirare i suoi guadagnando punizioni preziose nel finale)

Caleb Ansah EKUBAN 6 - Unica azione degna di nota: l'assist a Destro. Per oggi va bene così (dall''85' CAICEDO S.V.)

All. Andriy SHEVCHENKO 6 - Il suo Genoa trova un altro punto dopo lo 0-0 contro l'Atalanta, ma manca ancora la vittoria. Se torna anche Caicedo, la salvezza non è, però, un'utopia.

Caos Covid, Conte: “Abbiamo paura, perchè rischiare?”

Calciomercato Piatek, niente più Genoa: sarà della Fiorentina! 20 ORE FA