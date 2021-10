gol dopo pochi dall'ingresso in campo e rigore procurato per ribaltare il Sassuolo al Mapei. Inzaghi va alla sosta con un 2-1 pesantissimo, dopo i pari contro Atalanta e Shakhtar. Primo tempo accesissimo: occasioni da una parte e dall'altra, il Sassuolo sblocca con il rigore trasformato da Berardi per fallo netto di Skriniar ai danni di Boga. All'ultimo secondo l'episodio che può cambiare il match: De Vrij manda in porta Defrel, che va giù dopo contatto con Handanovic sulla trequarti. In caso di fallo sarebbe rosso, ma Dzeko, il quale segna dopo una manciata di secondi. Il bosniaco si procura anche il rigore (fallo di Consigli) che Lautaro trasforma al 78'. Rimonta completata: Inter a quota 17, Sassuolo fermo a 7. Dzeko entra dalla panchina e si prende sulle spalle un'Inter a un passo dal crollo:. Inzaghi va alla sosta con un 2-1 pesantissimo, dopo i pari contro Atalanta e Shakhtar. Primo tempo accesissimo: occasioni da una parte e dall'altra, il Sassuolo sblocca con il rigore trasformato da Berardi per fallo netto di Skriniar ai danni di Boga. All'ultimo secondo l'episodio che può cambiare il match:, ma Pairetto decide che non c'è nulla . Nella ripresa i neroverdi partono a mille, l'Inter regge in qualche modo e la vince con i cambi: dentro insieme Dimarco, Darmian, Vidal e'. Rimonta completata: Inter a quota 17, Sassuolo fermo a 7.

Il tabellino

SASSUOLO-INTER 1-2 (primo tempo 1-0)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, GM Ferrari, Rogério; Maxime López, Frattesi (86' Scamacca); Berardi, Djuricic (75' Traoré), Boga; Defrel (64' Raspadori). All. Alessio Dionisi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; J.Correa, Lautaro Martinez (88' D'Ambrosio). All. Simone Inzaghi

Gol: 22' rig. Berardi (S), 58' Dzeko (I), 78' rig. Lautaro (I)

Assist: 1-1 Perisic (I)

Ammoniti: Muldur (S), Perisic (I), Lopez (S), Barella (I), Raspadori (S)

La cronaca in 7 momenti chiave

22' GOL DI BERARDI - Skriniar stende Boga in area di rigore: penalty netto. Rigore a incrociare di Berardi, Handanovic non ci arriva di pochissimo: vantaggio neroverde.

35' OCCASIONISSIMA PER L'INTER - Punizione sul secondo palo, Dumfries appoggia al volo in mezzo: Perisic anticipato a pochi centimetri dalla porta da Defrel.

45' PROTESTE DEL SASSUOLO - Errore di De Vrij nel retropassaggio, Defrel vola contro Handanovic e va giù dopo un contatto tra i due sulla trequarti! Non c'è fallo secondo Pairetto, proteste neroverdi.

54' DOPPIA OCCASIONE PER IL SASSUOLO - Diagonale di Boga, grande riflesso di Handanovic. Poi respinta ravvicinata di Djuricic e intervento decisivo di Bastoni.

58' GOL DI DZEKO - A segno dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo, incredibile! Perisic crossa con il sinistro sul secondo palo, il bosniaco colpisce di testa da pochi passi.

78' GOL DI LAUTARO - Consigli stende Dzeko: penalty per i nerazzurri. Il Toro spiazzia Consigli.

82' ANNULLATO IL GOL DI DZEKO - Fuorigioco del bosniaco su palla di Barella.

Il momento social

MVP

Edin DZEKO - Il suo ingresso ribalta il risultato e risveglia magicamente i compagni. Alla prima palla toccata, dopo 33 secondi, riporta l'Inter in parità con una zuccata da rapace: 6 gol nelle prime 7 gare non accadeva dai tempi di Ronaldo il Fenomeno. Poi si guadagna il rigore anticipando il movimento su Consigli. Nel finale sfiora anche la doppietta che gli viene negata per una posizione irregolare per millimetri. Trascinatore

Fantacalcio

Promosso. Ivan PERISIC - Si conferma un fattore di questa Inter. L'assist a Dzeko è un importante bonus al Fantacalcio, oltre a essere una giocata decisiva per la rimonta nerazzurra.

Bocciato. Joaquin CORREA - Chi ha puntato sul Tucu per questa partita, non sarà soddisfatto: prova impalpabile dell'argentino.

