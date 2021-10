Dopo i pareggi contro Atalanta e Shakhtar,vuole tornare alla vittoria. Anche perché in campionato Napoli e Milan vanno ( guarda la classifica ). Non sarà facile visto la trasferta di Reggio Emilia, ma il tecnico nerazzurro cambia la coppia d'attacco lanciando il duo. Rispetto all'ultima gara di Champions , inoltre, partono dal 1'che erano rimasti in panchina a Kiev. Nel Sassuolo spazio ache ha vinto il ballottaggio con Scamacca e Raspadori, alle sue spalle c'è il tridente Berardi, Djuricic, Boga.