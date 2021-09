Sassuolo-Inter, match valido per la 7a giornata di Serie A, andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 2 ottobre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Obiang, Romagna, Toljan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Eriksen, Sensi

Sassuolo-Inter, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Inter verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

Ci sono stati soltanto due pareggi nelle 16 sfide di Serie A tra Sassuolo e Inter (0-0 nel 2019 e 3-3 nel 2020) - completano il bilancio sette vittorie per parte.

Bilancio in perfetto equilibrio tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium in Serie A: quattro successi per parte - tuttavia gli ultimi due incontri sono terminati con una vittoria nerazzurra (3-4 nel 2019 e 0-3 nel 2020).

Dopo il successo per 1-0 contro la Salernitana, il Sassuolo potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2020.

L'Inter è la seconda squadra capace di segnare almeno 20 reti nelle prime sei partite stagionali di Serie A nel XXI secolo, dopo il Napoli nel 2017/18 (22).

L'Inter ha segnato più di un gol in tutte le ultime 11 partite di campionato: mai nella sua storia in Serie A i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga con almeno due reti all'attivo (11 anche nel 1943).

Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol dell'Inter nella prima (sei) e nell'ultima mezzora (otto) di gioco in questo campionato - dall'altra nessuna ha fatto peggio del Sassuolo in entrambe queste frazioni di gara (zero nella prima, uno nell'ultima).

L'Inter è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei), mentre il Sassuolo non ha ancora subito gol con questo fondamentale nel torneo in corso - l'ultima rete di testa incassata dal Sassuolo in campionato risale allo scorso aprile, proprio contro i nerazzurri (rete di Romelu Lukaku).

Maxime Lopez del Sassuolo è il giocatore che in questa Serie A ha registrato più movimenti palla al piede (117) e che ha coperto con questi la maggior distanza (1436m).

L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha messo lo zampino in 10 reti nelle sue ultime 10 sfide contro squadre che iniziano la giornata nelle prime tre posizioni in classifica (sette gol e tre assist).

Edin Dzeko è il giocatore di questo campionato che ha segnato più reti rispetto alla qualità delle sue conclusioni: la differenza tra gol (cinque) ed Expected Goals (2.4) è infatti la più alta di questa Serie A (2.6) - il bosniaco dell'Inter non segnava cinque reti nelle prime sei giornate di campionato dal 2017 (sei in cinque partite, con la Roma).

