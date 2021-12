Lazio in questa stagione è la continuità. Sarri non è totalmente deluso dalla prestazione dei suoi, Sfortuna? Ogni tanto ci mettiamo del nostro” ha aggiunto il tecnico dei biancocelesti, pensando sì agli infortuni di Pedro e Zaccagni, ma anche agli errori di squadra commessi. Poi tanti complimenti al suo ex Empoli. Se c'è qualcosa che manca allain questa stagione è la continuità.non è totalmente deluso dalla prestazione dei suoi, dopo il ko per 2-1 col Sassuolo , ma vorrebbe vedere qualche partita senza quegli errori che rovinano quanto di buono fatto prima del pareggio o del sorpasso degli avversari. "” ha aggiunto il tecnico dei biancocelesti, pensando sì agli infortuni di, ma anche agli errori di squadra commessi. Poi tanti complimenti al suo ex Empoli.

Ad

Tanta sfortuna in questo periodo?

Serie A La Lazio si illude, poi crolla: il Sassuolo vince 2-1 4 ORE FA

A volte ce la cerchiamo, abbiamo preso il 2-1 che mancavano 20 minuti. Ci mettiamo anche del nostro. La partita ci ha messo in difficoltà per la sostituzione di Pedro e Zaccagni, che stavano facendo molto bene. La sfortuna è più sull'andamento della partita che sul risultato

Non sembra un infortunio di grave entità, c'è un piccolo segno nell'ecografia, dovrà stare fermo qualche giorno. Pedro si è fermato perché progressivamente ha sentito indurirsi il polpaccio, Zaccagni ha un indurimento muscolare seguito a un colpo sul polpaccio, mi sembrano due soluzioni abbastanza leggere, ma ora non so se ci saranno nella prossima gara

Domenico Berardi e Toma Basic in azione durante Sassuolo-Lazio - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Vi ha sorpreso lo schieramento dell'Empoli?

Un minimo, quando ho visto la formazione, perché mi aspettavo le ultime soluzioni, ma non ci cambiava molto. Abbiamo affrontato spesso quel modulo, è una squadra molto tecnica e serviva attenzione anche uscendo in pressione. La gara era difficile e loro valgono molto più della classifica che hanno. In più ci abbiamo messo dentro qualche errore

Cosa è mancato nella fase offensiva?

Dovevamo essere più cattivi sulle ripartenze, c'erano gli estremi per poter far male e in quello ci è mancato un pizzico di qualità. Ma per impegno c'è poco da dire, anzi il 2-1 lo abbiamo preso per un eccesso di partecipazione

E sul mercato?

Io mi aspetto sempre qualcosa. Ormai dobbiamo avere le idee chiare su quello che ci può tornare utile, vediamo quello che possiamo fare. Qualcosa ci manca, vediamo se l'opportunità per colmare qualche piccola lacuna

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Sarri: "Rosso a Milinkovic? Fabbri precipitoso, un arbitro così esperto..." 05/12/2021 A 19:58