Sassuolo-Milan, in ottica tifo al seguito, procede La marcia di avvicinamento a, in ottica tifo al seguito, procede nel caos più assoluto . Non solo la problematica relativa ai biglietti falsi che sarebbero entrati in circolazione in vista della sfida in programma al Mapei Stadium (che può contenere fino a 21mila 525 spettatori) di Reggio Emilia, con fischio d'inizio domenica 22 maggio alle 18 . Il tema del bagarinaggio coi biglietti rivenduti a cifre astronomiche su canali non ufficiali continua a tenere banco.

Da Ebay a Stub Hub: cifre folli!

Si va dai 700 euro a 6800 (!!) euro, passando per offerte (serie!) a 2'999 euro: dal sito di compravendita online più popolare al mondo Ebay ai siti di rivendita Stub Hub, la situazione è ampiamente sfuggita di mano con pacchetti folli. Su Ebay, in particolare, le aste per i biglietti sono già entrate nel vivo e non mancano i potenziali acquirenti, anche per le richieste più esose. Si, perché trovare biglietti a cifre "umane" è ormai pura utopia: si parla ormai di prezzi quintuplicati (almeno) rispetto al costo base. Ma occhio alle truffe...

Sassuolo-Milan: i biglietti falsi

Il Sassuolo, dopo aver sporto denuncia, ha diramato il seguente comunicato: "Si comunica che in data odierna la società ha provveduto ad esporre formale denuncia in relazione alla messa in commercio di biglietti contraffatti da parte di soggetti, al momento, non ancora identificati ma che verranno perseguiti ai sensi di legge. Si avvisa i potenziali acquirenti che i biglietti in questione non abiliteranno l’accesso allo stadio per la partita Sassuolo-Milan e che tutti gli eventuali fruitori non potranno, conseguentemente, assistere alla gara in questione. Si ricorda inoltre che gli unici tagliandi che consentiranno l’accesso allo stadio saranno quelli effettivamente emessi dal Sassuolo".

Di cosa parliamo, dunque? Il disposiitivo dei biglietti nominali - istituito dalla legge Pisanu nel 2003 - può difatti essere facilmente aggirato dal cambio nominativo, ma chi mette in vendita biglietti già "modificati" con gli estremi dell'acquirente sta compiendo una truffa. Anche qui, la situazione è sfuggita di mano, alla stregua di quando sta succedendo per la finale di Conference League in cui è coinvolta la Roma di Mourinho. L'imperativo è quello di fare attenzione: dietro al danno economico di una cifra folle si annida la beffa di un biglietto potenzialmente falso.

