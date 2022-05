Non solo i bagarini coi biglietti rivenduti a cifre astronomiche su canali non ufficiali. La marcia di avvicinamento a Sassuolo-Milan, in ottica tifo al seguito, procede nel caos più assoluto. La nuova problematica da affrontare è quella relativa ai biglietti falsi che sarebbero entrati in circolazione in vista della sfida in programma al Mapei Stadium (che può contenere fino a 21mila 525 spettatori) di Reggio Emilia, con fischio d'inizio domenica 22 maggio alle 18.

Ad

Sassuolo-Milan: il bagarinaggio, le cifre astronomiche e... i biglietti falsi

Serie A Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche 13 ORE FA

Il Sassuolo, dopo aver sporto denuncia, ha diramato il seguente comunicato: "Si comunica che in data odierna la società ha provveduto ad esporre formale denuncia in relazione alla messa in commercio di biglietti contraffatti da parte di soggetti, al momento, non ancora identificati ma che verranno perseguiti ai sensi di legge. Si avvisa i potenziali acquirenti che i biglietti in questione non abiliteranno l’accesso allo stadio per la partita Sassuolo-Milan e che tutti gli eventuali fruitori non potranno, conseguentemente, assistere alla gara in questione. Si ricorda inoltre che gli unici tagliandi che consentiranno l’accesso allo stadio saranno quelli effettivamente emessi dal Sassuolo".

Sassuolo 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Le oltre centomila richieste e i pochissimi tagliandi rimasti (sponda Sassuolo)

Infauste conseguenze della richiesta esorbitante arrivata, comprensibilmente, dai sostenitori rossoneri, per assistere di persona all'eventuale festa scudetto della squadra di Stefano Pioli. Domande, dopo poche ore, che hanno superato le centomila unità. Restano solo pochissimi tagliandi d'ingresso a disposizione e, peraltro, solo tra quelli a disposizione dei tifosi di neroverde, che hanno diritto di prelazione fino a domani (venerdì 20 maggio 2022) alle 23.

Raspadori: "Cosa darei per un gol al Milan? Nulla in particolare ma..."

Serie A Sassuolo, Dionisi avvisa il Milan: "Non faremo favori a nessuno" IERI A 20:41