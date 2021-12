Sassuolo e Napoli (Ivano Pezzuto di Lecce. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Mapei Stadium di Reggio Emilia ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 15a giornata di Serie A, arbitrato dal signordi Lecce. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso aldi Reggio Emilia ( partita finita 2-2 ).

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Mourinho: "Sto male per Zaniolo. Fossi in lui penserei a non rimanere in A" 2 ORE FA

La moviola di Sassuolo-Napoli

Minuto 89' - PAREGGIO DI FERRARI MA... Calcio di punizione per il Sassuolo e Ferrari di testa batte Ospina per il 2-2. Lamentele però del Napoli perché prima del fallo di Demme, c'era stato anche un contatto Defrel-Rrahmani non ravvisato dall'arbitro.

Minuto 90+2 - SPALLETTI ESPULSO: Le lamentele del Napoli continuano e il quarto uomo ravvisa qualche parolina di troppo di Luciano Spalletti. L'arbitro Pezzuto si reca verso la panchina e estrae il cartellino rosso per il tecnico dei toscani.

Minuto 90+4 - GOL ANNULLATO A DEFREL: Berardi recupera palla in un contrasto con Rrahmani poco fuori dall'area di rigore. Poi servizio per Defrel che batte Ospina e trova il gol dell'incredibile 3-2. Tutto regolare per l'arbitro Pezzuto, ma arriva il richiamo del VAR. On field review e gol annullato. Era chiaro ed evidente errore? Poche storie, quello di Berardi era sicuramente fallo che ha rifilato un calcio al difensore del Napoli. Svista clamorosa da parte del direttore di gara.

La squadra arbitrale

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

Assistenti: Alassio e Liberti

Quarto uomo: Antonio Di Martino

VAR: Luigi Nasca

AVAR: Pasquale De Meo

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Napoli shock: il Sassuolo rimonta dallo 0-2 al 2-2 3 ORE FA