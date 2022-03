Sassuolo-Spezia, match valido per la 30a giornata, è terminato sul punteggio di 4-1, frutto delle reti di Berardi (2), Verde, Ayhan e Scamacca. La gara è stata arbitrata da Volpi.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5: sullo splendido gol di Verde può solo applaudire. Si dimostra pronto nel primo tempo su Gyasi.

MertMULDUR 6: sorpreso sull'azione del gol del pareggio ospite, cresce alla distanza proponendosi in avanti con costanza.

Kaan AYHAN 7: una prestazione pulita in fase difensiva coronata da un gran gol, il primo in Serie A, di esterno piede che chiude la partita.

Gian Marco FERRARI 6,5: prova solida senza sbavature. Nel secondo tempo Kovalenko reclama un contatto per un suo presunto fallo inesistente

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5: presente molto spesso in area avversaria, si porta anche alla conclusione. Propositivo.

Maxime LOPEZ 6,5: porta linearità alla costruzione del gioco neroverde. Sempre pronto a ricevere palla dai difensori per riproporla in avanti.

Davide FRATTESI 6,5: tanto dinamismo. Con le frequenti incursioni personali si conquista un rigore e va vicino al 2-0. (dal 84’ Francesco MAGNANELLI s.v.)

Matheus HENRIQUE 6: prezioso nell'operare il pressing sui portatori di palla avversari. Si vede meno dei compagni di reparto. (dal 84’ Abdou HARROUI s.v.)

Domenico BERARDI 7,5: 100 gol in Serie A è un traguardo strepitoso, specie perchè raggiunto con un club come il Sassuolo. Bandiera del Club, questa sera dimostra la sua importanza per la squadra partecipando a qualsiasi azione d'attacco dei suoi. (dal 90’ CEIDE s.v.)

Hamed TRAORÈ 6: il meno incisivo degli attaccanti, seppur il suo apporto non manchi. Non ha la stessa brillantezza di Salerno. (dal 90’ ODDEI s.v.)

Gregoire DEFREL 6: preferito a Scamacca, risulta poco appariscente. Serve l'ottimo assist a Berardi per il 2-1. (dal 68’ Gianluca SCAMACCA 6,5: gol su punizione abbastanza fortunoso, Manaj in barriera ha troppe responsabilità)

ALL.: Alessio DIONISI 7: senza lo squalificato Raspadori, vira sul 4-3-3 e la scelta lo ripaga. Il suo Sassuolo gioca sempre meglio e i risultati cominciano ad arrivare con continuità. Quarta vittoria nelle ultime cinque gare.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 5,5: il suo lo fa anche stasera ed evita un passivo peggiore. Sui gol non ha colpe.

Kelvin AMIAN 5,5: non cede a Traoré e il suo lato difensivo è l'unico a non naufragare.

Martin ERLIC 5: nel primo tempo tiene bene grazie anche alla sua fisicità, crolla nel finale sotto le folate neroverdi.

Dimitios NIKOLAU 5: insieme a Reca viene bucato dalle incursioni di Frattesi lasciato con troppa libertà negli ultimi metri.

Arkdiusz RECA 5: Berardi e Frattesi entrano con facilità dal suo lato. Concede troppo per tutto il match agli inserimenti neroverdi.

Jakub KIWIOR 5,5: tiene il controllo della mediana nei primi 45 minuti, mentre va in grossa difficoltà dopo l'intervallo.

Giulio MAGGIORE 5: la sua solita corsa la mette sempre in campo, ma si vede solo in fase di ripiegamento non riuscendo mai a ribaltare l'azione.

Simone BASTONI 5,5: fornisce il cross da cui parte la giocata di Verde del pareggio. Perde il pallone da cui nasce il nuovo vantaggio del Sassuolo.

Viktor KOVALENKO 6: il migliore dello Spezia anche se su di lui pesa il rigore causato in avvio. Cade due volte in area di rigore: nella prima occasione rischia il giallo per simulazione, sul secondo contatto ci poteva stare il fischio di Volpi.

Daniele VERDE 6,5: come impatta il pallone per il gol del momentaneo 1-1 vale il prezzo del biglietto. Per il resto non è particolarmente attivo. (dal 74’ Kevin AGUDELO: entra nel pieno dominio neroverde)

Verde esulta per il gol in Sassuolo-Spezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Emmanuel GYASI 5,5: svaria su tutto il fronte d'attacco. Arriva solo una volta alla conclusione partendo da posizione di fuorigioco. (dal 74’ Rey MANAJ 5: disastroso in barriera sulla punizione di Scamacca)

All. Thiago MOTTA 5,5: lo Spezia approccia bene la gara e porta a casa un meritato pari all'intervallo. Nel secondo tempo i suoi vanno in sofferenza, ma alzano bandiera bianca solo dopo il 3-1. Da quel momento i liguri escono dal campo e rischiano la goleada. La salvezza si gioca al rientro dalla sosta contro il Venezia.

