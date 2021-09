Sassuolo-Torino, partita valida per la 4a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Mapei Stadium venerdi 17 settembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

Serie A Mourinho: "Il Dio del calcio ha voluto vincessi la mia 1000a partita" 12/09/2021 A 21:57

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Obiang, Romagna

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Verdi, Zaza

Sassuolo-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sassuolo-Torino verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto solo in uno degli ultimi 10 confronti di Serie A con il Torino (successo per 2-1 in casa nel gennaio 2020): quattro pareggi e cinque vittorie granata in questo parziale, incluso il 3-2 in Piemonte dell’ultimo incrocio a marzo.

Sei delle otto gare di Serie A tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono terminate in pareggio (una vittoria per parte nelle restanti due): quella granata è la formazione contro cui gli emiliani hanno pareggiato più volte in casa nel massimo campionato (sei, appunto).

Il Sassuolo, sconfitto nell’ultimo turno di campionato, non perde due partite di fila in Serie A da luglio 2020; la squadra neroverde, fermata sullo 0-0 dalla Sampdoria nell’ultimo turno casalingo, non rimane invece senza segnare per due gare interne consecutive di campionato da novembre 2020

Il Torino, che ha perso nella prima trasferta di questo campionato a Firenze, non perde entrambe le prime due trasferte stagionali di Serie A dal 2016/17 (ko con Milan e Atalanta in quel caso).

Ivan Juric non ha mai vinto nella sua carriera da allenatore in Serie A nella quarta giornata di campionato: tre sconfitte e un pareggio per lui tra Genoa e Verona.

Il Torino ha vinto 58 duelli aerei in queste prime tre giornate di campionato, meno solo dell’Atalanta in Serie A (88); la formazione granata ha anche effettuato finora nove conclusioni di testa (esclusi i tiri respinti), meno solo dell’Inter (11).

Il Sassuolo, sulla scia dello scorso campionato, è la seconda squadra con il possesso palla medio più alto in questa Serie A (58%, meno del solo Napoli a 62%).

Il centrocampista del Sassuolo Filip Djuricic, in gol nell’ultima partita casalinga disputata contro il Torino in Serie A (ottobre 2020), non aveva mai partecipato in carriera a tre gol (due reti e un assist finora) nelle prime tre giornate di campionato.

L’ultimo dei quattro gol segnati in Serie A dal centrocampista del Torino Dennis Praet è arrivato proprio contro il Sassuolo al Mapei Stadium, nel marzo 2019 con la maglia della Sampdoria.

Antonio Sanabria è il miglior marcatore del Torino da inizio 2021 in Serie A (sei reti), dietro di lui Bremer con cinque: nessun difensore centrale ha segnato più gol del brasiliano in questo anno solare nei top-5 campionati europei (cinque anche Guillermo Maripán del Monaco).

Fantacalcio: i consigli per la 4a giornata di Serie A

Serie A Le pagelle di Roma-Sassuolo 2-1: Rui Patricio decisivo 12/09/2021 A 21:19