Il Sassuolo di mister Alessio Dionisi torna a vincere dopo quasi un mese di astinenza e si porta a 11 punti, staccando il Venezia che resta a 8, con un bel tris in rimonta proprio sui lagunari, in vantaggio al 32' con una prodezza di Okereke. Per i neroverdi, gol di Berardi, autorete di Henry e prima gioia in Serie A di Frattesi. Gara che i padroni di casa hanno fatto proprio attraverso la qualità dei propri interpreti, abbinata ad ampi sprazzi di bel gioco, con un Raspadori particolarmente ispirato, abile a ispirare l'autorete di Henry e l'acuto finale dell'ex Monza.

Sassuolo-Venezia, Serie A 2021-2022: Vlad Chiriches (Sassuolo). Foto di Alessandro Sabattini per Getty Images Credit Foto Getty Images

Serie A Sassuolo-Venezia, pagelle: Berardi totem, Henry sciagurato 13 MINUTI FA

Il tabellino

SASSUOLO-VENEZIA 3-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches (69' Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (83' Müldür), Maxime Lopez; Berardi (83' Matheus Henrique), Raspadori, Djuricic (28' Traoré); Scamacca (69' Defrel). All.: Dionisi.

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi (68' Mazzocchi), Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu (68' Tessmann), Crnigoj (58' Sigurdsson), Busio (46' Peretz); Kiyine, Henry (58' Forte), Okereke. All.: Zanetti.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo.

Gol: 32' Okereke (V), 37' Berardi (S), 50' aut. Henry (S), 66' Frattesi (S).

Assist: Ampadu (0-1, V), Traoré (S, 1-1), Raspadori (S, 3-1).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Crnigoj, Henry, Rogerio.

Il momento social

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

3' - SCAMACCA PROVA A GIRARSI IN AREA! Intervento al limite del regolamento di Busio (che peraltro si fa male), ma sul pallone: occasione sfumata per il Sassuolo!

28' - HENRY! Colpo di testa da pochi passi su assist dalla mancina di Okereke: palla di poco alta. Bene Ferrari, ad ostacolare l'attaccante del Venezia.

32' - GOL DEL VENEZIA CON OKEREKE! L'ex Club Bruges entra in area dalla sinistra su invito di Ampadu, punta Chiriches e insacca con un destro a giro imparabile con palla ad insaccarsi sotto il sette!

L'esultanza di David Okereke in Sassuolo-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

37' - GOL DEL SASSUOLO CON BERARDI! Pareggio praticamente immediato dei neroverdi: In numero 25 riceve da Traoré al limite dell'area, controlla palla tre volte e poi, col mancino, la scaglia verso il palo del portiere avversario Romero: traiettoria all'angolino e imparabile!

Domenico Berardi esulta dopo il gol in Sassuolo-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

41' - SASSUOLO VICINISSIMO AL 2-1! Scivolata da due passi di Berardi su giravolta di Scamacca: miracolo di Romero, che respinge!

44' - SUPER SALVATAGGIO DI CHIRICHES! Estirada puntualissima su Okereke, lanciatissimo e ormai pronto a battere Consigli!

50' - AUTOGOL DEL VENEZIA CON HENRY! Corner battuto sul primo palo e colpo di testa dell'attaccante francese, in anticipo su Ferrari, ma nella porta sbagliata: 2-1, il Sassuolo l'ha ribaltata!

64' - TOLJAN APPOGGIA PER BERARDI IN PIENA A REA! Tiro a botta sicura, respinto dai riflessi di Romero!

66' - GOL DEL SASSUOLO CON FRATTESI! Filtrante di Raspadori per l'ex Monza, che entra come il coltello nel burro nell'area del Venezie e batte sotto le gambe Romero in uscita: 3-1!

74' - GOL ANNULLATO AL VENEZIA CON FORTE! Lo "Squalo" aveva battuto col mancino Consigli in uscita, ma dopo essere partito in netto offside sull'invito di SIgurdsson!

80' - ALTRO GOL ANNULLATO AL VENEZIA, SEMPRE CON FORTE! Cross di Kiyine dalla sestra e insierimento vincente in area piccola, ma di nuovo in offside!

89' - RIPARTENZA SASSUOLO SULL'ASSE DEFREL-MÜLDÜR! Romero affronta benissimo il turco, respingendo la sua conclusione.

90'+2 - CECCARONI DI TESTA SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER PER IL VENEZIA! Salvataggio sulla linea di Maxime Lopez!

MVP

Berardi. Giocate e spunti da campione. Il gol, un colpo ben assestato dal limite, fa parte del repertorio di bravura che possiede. Totem.

Fantacalcio

PROMOSSO - Okereke. Apre il match con una rete meravigliosa, un destro a giro che non dà scampo a Consigli. L'impressione, allora, è che il Venezia non sentirà la mancanza dell'infortunato Dennis Johnsen.

BOCCIATO - Henry. Male davanti, in ritardo su parecchi palloni. Paradossalmente puntualissimo su quello, scodellato dalla bandierina da Raspadori, che gli costa l'autogol.

Un duello tra Thomas Henry e Maxime Lopez in Sassuolo-Venezia - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Sassuolo-Venezia, pagelle: Berardi totem, Henry sciagurato 13 MINUTI FA