La bella partita tra Sassuolo e Verona - due ottime realtà del nostro calcio e con una classifica tranquilla - viene vinta dagli uomini di Igor Tudor: 4-2 al Mapei nel lunch match della 22esima giornata di Serie A. L'Hellas domina il primo tempo e va all'intervallo sul 2-0: a segno Caprari e Barak, sullo 0-0 gol annullato a Gunter. Scamacca riapre la partita con una grande acrobazia al 54', ma subito dopo il Verona ristabilisce le distanze con il rigore trasformato da Barak per mano di Chiriches. La rete di Defrel dà speranza al Sassuolo, gli ospiti resistono, chiudono ancora con Barak e sorpassano i neroverdi in classifica: 30 punti per il Verona, 28 per la formazione di Dionisi.

Il tabellino

SASSUOLO-VERONA 2-4 (primo tempo 0-2)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (81' Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (81' Harroui), Lopez; Muldur (63' Defrel), Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All.: Dionisi.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini (81' Coppola); Depaoli (68' Faraoni), Tameze (80' Bessa), Velozo, Lazovic; Barak; Simeone (68' Lasagna), Caprari (86' Kalinic). All.: Tudor.

Gol: 38' Carpari (V), 45' Barak (V), 54' Scamacca (S), 57' rig. Barak (V), 67' Defrel (S), 90' Barak (V)

Assist: 0-1 Barak (V), 1-2 Kyriakopoulos (S), 2-3 Kyriakopoulos (S), 2-4 Kalinic (V)

Ammoniti: Kyriakopoulos (S), Depaoli (V), Ceccherini (V), Ferrari (S), Montipò (V), Kalinic (V)

La cronaca in 8 momenti chiave

7' CHE OCCASIONE PER CECCHERINI - Depoali mette in mezzo, il pallone arriva a Lazovic che calcia: Rogerio mura, il difensore calcia da buona posizione ma manda in curva.

17' ANNULLATO IL GOL DI GUNER - Che assist d'esterno di Lazovic, colpo di testa in rete grazie alla deviazione di Toljan. Ma c'è offside.

37' GOL DI CAPRARI - Pasticcio di Muldur, Barak serve il fantasista che con il diagonale sinistro pesca l'angolino.

45' GOL DI BARAK - Angolo sul primo palo, Ceccherini spizza: Maxime Lopez rinvia addosso a Barak, pallone in rete.

54' GOL DI SCAMACCA - Cross dalla destra di Kyriakopoulos, che acrobazia dell'attaccante! Grande gol.

57' GOL DI BARAK - Mano di Chiriches: rigore assegnato con l'on field review. Consigli para, ma non basta.

67' GOL DI DEFREL - Angolo di Kyriakopoulos, stacco vincente e pallone nell'angolino.

90' GOL DI BARAK - Kalinic manda in porta Barak, scavetto vincente.

MVP

Antonin BARAK - Tripletta e assist al rientro in campo: what else?

Fantacalcio

Promosso. Gianluca SCAMACCA - Partita complicata per il Sassuolo, ma il gol arriva sempre. Ottima acrobazia, è in fiducia.

Bocciato. Vlad CHIRICHES - Gravissima ingenuità con il fallo di mano a concedere il rigore al Verona poco dopo il gol di Scamacca: doccia gelata.

