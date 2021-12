Pro: fisico, imprevedibilità e giocate

Attaccanti con le caratteristiche di Scamacca al momento in Serie A non ce ne sono: i suoi 195 centimetri gli permettono di dominare nei contrasti aerei e non disdegna il gioco palla a terra grazie a ottime doti tecniche. In più è imprevedibile: tiri da fuori, conclusioni acrobatiche, dribbling e sponde hanno seminato il panico nelle difese (tutt'altro che arrendevoli) di Napoli e Milan. Nel Sassuolo Dionisi gli stando carta bianca in fase offensiva e il classe '99 sta ripagando la fiducia. In più, data la sua giovane età, ha ancora ampi margini di miglioramento.

Contro: continuità ed esperienza internazionale

Il rischio è di ripetere la parabola di Manolo Gabbiadini in Italia-Svezia: poche convocazioni in preparazione al big match e poi sparito dal giro della Nazionale. Al momento Scamacca ha giocato solo 40 minuti con gli Azzurri (contro la Lituania e nel finale contro l'Irlanda del Nord) e buttarlo nella mischia è sicuramente una scommessa anche alla luce del fatto che l'attaccante romano non ha esperienza internazionale, soprattutto in partite da dentro-fuori come quelle che ci aspettano a marzo. Inoltre anche con la maglia del Sassuolo non ha assicurato continuità di rendimento. I prossimi mesi di campionato (e l'ultimo stage a Coverciano del 30 gennaio) saranno decisivi per capire chi guiderà l'attacco dell'Italia per centrare l'agognata qualificazioni ai Mondiali dopo 8 anni.

