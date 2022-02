Presidente di Serie A, dopo le dimissioni di Carlo Bonomi, numero 1 di Confindustria. Una candidatura nata pochi giorni fa e che ha subito trovato terreno fertile tra le tante realtà della Massima Seria, tra istituzioni e Presidenti; il giorno caldo sarà domani, quando serviranno 14 preferenze e che sembra ampiamente alla portata, franchi tiratori permettendo. Un nome di unità, di alto profilo istituzionale e che possa rappresentare i club con forza di fronte al governo, con cui sostenere le istanze per ottenere ristori adeguati all’oltre miliardo annuale di contributi versati; sono queste le prerogative che dovrà avere il prossimo, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino . Tra i nomi fatti, la scelta è caduta su, numero 1 di. Una candidatura nata pochi giorni fa e che ha subito trovato terreno fertile tra le tante realtà della Massima Seria, tra istituzioni e Presidenti; il giorno caldo sarà domani, quando serviranno 14 preferenze e che sembra ampiamente alla portata, franchi tiratori permettendo.

Nella giornata di oggi, scadrà la proroga concessa dalla Federcalcio per recepire i nuovi principi informatori che portano il quorum per le votazioni a 11 e il Presidente Federale Gravina non vuole concedere altro tempo; una corsa partita pochi giorni fa e che domani potrà già essere conclusa con un nuovo Presidente di Serie A.

