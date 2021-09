Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino chiamato agli straordinari nella sera di venerdì: a cena in un ristorante del centro di Roma con la moglie, il numero 1 della Serie A è intervenuto per cercare di sventare lo scippo effettuato ai danni della moglie. La borsetta della donna, infatti, sarebbe stata rubata nel corso della cena da un ragazzo che - dopo aver provato a negare - si sarebbe dato alla fuga per le vie del centro. A rincorrerlo sarebbe stato proprio il presidente Dal Pino, fino all'epilogo della vicenda arrivato in via San Sebastianello, dove il presunto ladro sarebbe stato fermato e arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Della borsetta, però, non ci sarebbe stata nessuna traccia.

