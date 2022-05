Clamoroso al Picco: in una giornata di festa i tifosi del Napoli e dello Spezia hanno regalato un pessimo spettacolo, lanciandosi contro a vicenda cori ed oggetti. Spalletti e diversi giocatori sono andati a placare il settore azzurro, mentre i calciatori dello Spezia hanno provato a sedare un'invasione di campo dei supporters spezini.

La cronaca

La gara è stata sospesa: giocatori a colloquio in campo tra loro con il direttore di gara Marchetti per capire il da farsi. Sul terreno di gioco anche il direttore sportivo dello Spezia Riccardo Pecini. La Procura Federale ha invitato tutti i calciatori ad allontanarsi dai settori occupati dai tifosi. La gara non accennava a ripartire e alcuni dei giocatori stavano ricominciando a scaldarsi. Politano, in particolare, ha chiesto delucidazioni a Spalletti, seduto in panchina con sguardo visibilmente contrariato.

Dopo più di 10 minuti di stop - 12 per l'esattezza - la gara è ripresa al Picco, per fortuna.

Secondo le prime ricostruzioni pare che le tensioni siano iniziate fuori dallo stadio: i tifosi del Napoli avrebbero infastidito i passanti e i tifosi avversari all’esterno del Picco.

