I rossoneri si aggiudicano il diciannovesimo scudetto della loro storia undici anni dopo l'ultimo trionfo tricolore! Grazie agli 86 punti raccolti in 38 giornate, frutto di 26 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte con 69 reti segnate e 31 subite, i rossoneri di Pioli hanno battuto tutte le rivali, Inter ex campione in carica compresa, ribaltando i pronostici di inizio stagione e meritando pienamente il titolo. Non un’impresa, ma il risultato di una programmazione oculata della dirigenza in sede di calciomercato e ad un lavoro certosino di staff tecnico e giocatori sul campo. Andiamo a vedere le reazioni social.

Ovviamente, non si può non partire dall’Inter: la rivale battuta all’ultima curva che ha subito fatto un tweet per complimentarsi con i cugini.

Stesso discorso per la Juventus: i bianconeri si fermano al quarto posto e riconoscono la grandezza della squadra di Pioli.

Di certo non poteva mancare mister Carlo Ancelotti: vincitore dello scudetto con il Milan nel lontano 2004.

E con lui anche due ex campioni rossoneri: Nigel de Jong e Ricardo Kakà.

Poi, a pioggia, il tradizionale il tweet da parte dell'account della Serie A, i complimenti del Napoli (3° classificato), l'esultanza di Danilo Gallinari, gli applausi del CT della nazionale italiana di basket Romeo Sacchetti e la felicità di Ettore Messina (allenatore Olimpia Milano), che sul proprio profilo Instagram ha condiviso un paio di stories.

