Il Milan di Stefano Pioli è a un passo dallo Scudetto. Domenica 22 maggio, nella sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo , ai rossoneri basterebbe un solo punto per laurearsi campioni d'Italia per la 19a volta. Otto di questi scudetti, il MIlan li ha vinti sotto alla presidenza di Silvio Berlusconi, che dal vertice del centrodestra di Villa San Martino, ha commentato la situazione del suo amato Diavolo.

"Il mio cuore milanista non può che sperare in un'affermazione del Milan, che secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato", ha affermato davanti ai giornalisti l'ex premier, che oggi veste la carica di patron del Monza, compagine impegnata nella semifinale dei playoff di Serie B contro il Brescia.

"Quello che è più importante ancora per me è che il Monza vinca i playoff e possa giocare in Serie A contro il Milan", ha concluso Berlusconi a margine del meeting di Arcore.

L'ultimo titolo nazionale arrivò proprio sotto la sua guida, nella stagione 2010/2011, prima che il Milan intraprese una profonda spirale di crisi sportiva ed economica. Oggi il nuovo ciclo ha permesso al club rossonero di riemergere in cima al campionato, con la possibilità di beffare i cugini interisti al fotofoinish.

