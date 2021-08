Luciano Spalletti (che hanno giocato in 10 uomini per oltre un’ora a causa di un rosso ingenuo rifilato a Victor Osimhen per un fallo di reazione) nella ripresa grazie a In Serie A non ci sono partite banali, specie al 22 agosto. Chi si aspettava che il Napoli passeggiasse contro il neopromosso Venezia ha invece visto una partita gagliarda e tutt’altro che scontata, vinta dai partenopei di(che hanno giocato in 10 uomini per oltre un’ora a causa di un rosso ingenuo rifilato a Victor Osimhen per un fallo di reazione) nella ripresa grazie a un gol di Lorenzo Insigne su rigore e al raddoppio di Elmas. Un risultato che conforta Spalletti che, ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa, ha analizzato così il match contro i lagunari.

Nel primo tempo siamo partiti un po' lentamente, Zanetti aveva impostato molto bene la gara, ma nella ripresa è stata un'altra partita. Abbiamo avuto più vivacità e più brillantezza, poi il capitano (Insigne, ndr) ha dimostrato cosa significa portare la fascia di una squadra così importante. Questi calciatori danno la possibilità a quelli che gli giocano vicino di crescere. Se hanno atteggiamenti così importanti vengono presi come esempio. Gli si fanno i complimenti, ma io non ho mai avuto dubbi su di lui. Ha fatto vedere quale è il suo marchio in tutta la sua carriera".

Lorenzo Insigne abbracciato dai compagni dopo il primo gol, Napoli-Venezia, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

"Quando il pubblico è entrato in partita, è stato tutto più semplice"

Lorenzo ha fatto bene a richiamare il pubblico dopo l’espulsione, i tifosi ci possono dare una mano nelle gare come quella di stasera. Quando hanno incominciato a giocare anche i tifosi è stato tutto più facile. Per questo non ci si può lamentare di niente, non ci manca nulla per questo motivo qui. Se cominci a dire che ti manca qualcosa diventi per forza qualcuno che deve entrare nel piano di qualcun altro e sei destinato a fare il portaborse. Noi non vogliamo farlo e vogliamo essere consapevoli della nostra forza. Il rosso a Osimhen? L'arbitro Aureliano è stato moltro corretto quando me l'ha spiegata. Osimhen deve stare attento alle sue reazioni emotive, è un attaccante forte e tutti i difensori cercheranno di aiutarsi limitandone l'esuberanza fisica. Le mani addosso degli avversari le avrà sempre”

