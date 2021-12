Loro hanno vinto una partita vera, contro una squadra vera. Abbiamo giocato un calcio di livello, abbiamo messo in campo un undici credibile, che ha fatto delle cose fatte bene. Nei momenti ha fatto delle scelte e non ha avuto fortuna. Però questa è una squadra credibile, che ci permetterà di rimanere agganciati al carro importante finché non rientreranno tutti. Con questa squadra saremo ugualmente dove siamo. Mi sembrerebbe riduttivo per l'Atalanta dire qualcosa di diverso. Hanno vinto una partita seria, vera, contro una squadra seria, vera". Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a margine della sconfitta per 2-3 contro l’Atalanta ai microfoni di Sky. Così Spalletti sulla partita e sulla prestazione: "".

Sull’infortunio di Lobotka

"Questo è un discorso corretto. Senza questa ulteriore difficoltà si riusciva a fare per un lungo tratto, dentro la partita. Perché poi Lobo l'ha gestita bene, questa fase di regia. Mandava sempre a vuoto la pressione dell'Atalanta. C'è questa ulteriore difficoltà a cui sopperire. Però Demme è un giocatore su cui contiamo, se non avesse avuto il Covid avrebbe giocato titolare dall'inizio".

Sulla classifica

"No, oltre agli dati e agli score, bisogna vedere quello che è l'atteggiamento della squadra. Io ci trovo tante cose corrette, giuste, gli ultimi dieci minuti la squadra strameritava di fare gol. È chiaro che gli lasci spazio, ma alla squadra ho fatto i complimenti".

Sui gol, che arrivano nonostante le assenze

"Quella fase di trequarti, questa intercambiabilità in quel settore di campo, per chi viene incontro e attacca la linea difensiva, è una caratteristica delle squadre che fanno molti gol. Noi lì abbiamo diversi giocatori, siamo avvantaggiati, facendo quel che è giusto e corretto. Ci porterà lontano, faremo un buon calcio come abbiamo fatto stasera. A far divertire il pubblico, c'erano molti spettatori".

Sul cambio di modulo e difesa a 3

"Ci eravamo incastrati molto bene, non abbiamo mai sofferto queste terne e quaterne che portano su gli esterni che contraddistingue il gioco. Loro svuotano la parte centrale, fanno questa ampia mezzaluna in fase difensiva e offensiva, poi decidono chi va dentro il campo e si alternano. Sono bravissimi a fare questo. Se lo pilotano loro ti portano a sbattere, noi siamo stati in equilibrio. Poi sono stati bravi attraverso la qualità, la forza fisica. Poi fanno falli nella nostra metà campo, sulle nostre uscite. Loro fanno falli e non ammoniscono. Noi dobbiamo imparare a farlo, perché quando c'è un ingresso che mette in difficoltà la tua pressione e sei già nella partenza, fai fallo e ti rimetti a posto".

