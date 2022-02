Juventus 45 punti, Atalanta 43, ma con una gara da recuperare. Lo dice la classifica, lo certificano le ambizioni delle due squadre: il match di Bergamo tra la Dea e la Vecchia Signora rappresenta un incrocio decisivo per la conquista del quarto posto finale, quello che consente l'accesso alla prossima Champions League. L'Atalanta ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Juve, già striscia record per i bergamaschi contro i bianconeri nella competizione, e nelle ultime due non ha subito alcun gol. Basta questo trend a preoccupare la squadra di Allegri, che arriva al Gewiss Stadium rigenerata dai due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, ma consapevole al tempo stesso di dover affrontare una squadra sempre forte, organizzata e temibile.

Qui Atalanta: Muriel responsabilizzato, dubbio Palomino

Normale che con l'assenza di Duvan Zapata, le speranze al centro dell'attacco dell'Atalanta siano tutte concentrate su Luis Muriel. Il colombiano ha segnato finora soltanto quattro gol in questo campionato e alla Juventus non ha mai segnato in 16 sfide: è la squadra che ha affrontato più volte in Italia senza mai andare a bersaglio. Gasperini però punta su di lui e sui suoi movimenti per mettere in difficoltà la difesa bianconera. Dietro a Muriel, agiranno Malinovskyi (già due volte decisivo con la Juve) e Pessina, favorito su Pasalic. Il vero dubbio riguarda la difesa, dove Palomino potrebbe non farcela (pronto Djmsiti).

Luis Muriel (Atalanta) esulta per il gol contro l'Udinese, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

Qui Juventus: tridente a tre stelle oppure no?

Per battere l'Atalanta, invece, Allegri dovrà decidere se puntare subito sul super tridente Dybala-Vlahovic-Morata o se tenersi un cambio a gara in corsa, dando fiducia a Cuadrado inizialmente. Zakaria-Locatelli-Rabiot sarà il centrocampo, mentre i sicuri assenti saranno Chiellini e Bernardeschi, oltre a Chiesa che ha finito la sua stagione. Nella conferenza della vigilia il tecnico bianconero ha parlato di "scontro diretto, ma non decisivo". La sensazione è che chi riuscirà ad uscire dalla sfida di domenica sera con i tre punti, metterà un bel mattoncino sulla strada verso il quarto posto. È uno spartiacque, Atalanta e Juventus si giocano un bel pezzo della loro stagione.

