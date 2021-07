Dal ritiro dello Spezia in quel di Prato allo Stelvio (provincia di Bolzano) arriva la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire in questo periodo: sei giocatori e un membro dello staff sono risultati positivi dopo l'abituale tornata di test. Lo ha comunicato il club tramite nota ufficiale.

Come da protocollo, le attività di squadra sono sospese. Si tratta di una spiacevole notizia per il club, che dopo aver compiuto l'impresa salvezza nella scorsa stagione, ha dovuto incassare il blocco Fifa sul mercato per irregolarità nel tesseramento di giocatori minorenni. Dopo la replica inerente tale provvedimento, il club ligure ha dovuto consegnare oggi un altro aspro comunicato. La minaccia Covid non è ancora esaurita.

Il comunicato dello Spezia

"Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario".

