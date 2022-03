Spezia-Cagliari, match valido per la 29a giornata, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Erlic e Manaj. La gara è stata arbitrata da Orsato. Con questo risultato lo Spezia sale a +7 sulla zona rossa.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6: sicuro sul colpo di testa di Altare nel finale. Poco impegnato per il resto.

Kelvin AMIAN 6,5: quando ha campo spinge senza risparmiarsi. Manda in difficoltà Dalbert, sostituito all'intervallo.

Martin ERLIC 7: sigla il gol che indirizza la partita. Sempre attento in fase di chiusura e torre pericolosa in area avversaria.

Dimitios NIKOLAU 7: pulisce l'area sui palloni provenienti dalle fasce. Non concede nulla agli attaccanti sardi.

Arkdiusz RECA 6,5: controlla Bellanova senza patemi, meno propositivo di Amian, ma sempre ordinato.

Jakub KIWIOR 6,5: in area è una minaccia costante grazie all'ottimo stacco di testa. Prezioso nel recupero palla davanti alla difesa.

Giulio MAGGIORE 6: partita generosa, non è al meglio e lo si vede in alcuni errori in fase di rifinitura.

Simone BASTONI 6,5: infaticabile, chiude tutto nella sua zona ed è sempre pronto a ripartire. (dal 83’ HRISTOV s.v.)

Alessio Cragno para il rigore calciato da Daniele Verde durante Spezia-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Daniele VERDE 6: in avvio è il più attivo degli attaccanti liguri, sbaglia un rigore alla mezz'ora e da quel momento sparisce dal gioco. Calcia splendidamente i corner e da uno di questi nasce la rete del vantaggio. (dal 68’ Viktor KOVALENKO 6,5: fortunato nel rimpallo scaturito dal suo cross che porta il pallone del 2-0 sui piedi di Manaj. Buon ingresso.)

Emmanuel GYASI 6: si dedica molto al ripiegamento difensivo dopo il vantaggio, davanti non si vede molto nonostante il ruolo di falso nove. (dal 91’ Salvador FERRER s.v.)

Kevin AGUDELO 6: svaria sulle due fasce, Cragno gli nega la gioia del gol in chiusura di primo tempo. (dal 68’ Rey MANAJ 7: giocata di classe per blindare il risultato a favore dei suoi. Entra e impatta alla grande sul match, fungendo da punto di riferimento in area di rigore.

All. Thiago MOTTA 7: il suo Spezia domina il Cagliari per quasi tutti i 90 minuti. Nel secondo tempo i suoi cambi indirizzano la sfida, premiando un atteggiamento giusto messo in campo nonostante l'importanza della sfida. I 7 punti di margine sulla zona rossa fanno ben sperare.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7: nel primo tempo fa tutto il possibile per tenere in parità la sfida. Para un rigore e nega un gol quasi fatto ad Agudelo.

Edoardo GOLDANIGA 5: nel secondo gol si fa saltare completamente da Manaj a pochi metri dalla porta.

Matteo LOVATO 5,5: disputa una discreta partita, ma si perde colpevolmente Erlic in occasione del vantaggio spezzino. (dal 72' Keita BALDÉ 5: un fantasma.)

Giorgio ALTARE 6: prestazione positiva, tanta fisicità nelle due aree. Si fa pericoloso di testa nel finale di gara.

Raoul BELLANOVA 5: prestazione abulica. Gli manca la solita gamba sull'esterno, giornata negativa.

Daniele BASELLI 5: partita di contenimento, Mazzari lo preferisce a Marin non ottenendo il risultato sperato. (dal 62’ Razvan MARIN 5,5: entra per ravvivare la squadra, non ci riesce.)

Alessandro DEIOLA 5: anche lui finisce in affanno contro l'intensità della mediana ligure. (dal 62’ Gaston PEREIRO 5: oggi non gli riesce il colpo da subentrato, non si vede quasi mai)

Alberto GRASSI 6: l'unico a provarci, soprattutto nel primo tempo. Un paio di piazzati finiti fuori di poco.

DALBERT 5: anticipato da Erlic, commette un fallo ingenuo che costa il calcio di rigore. Troppo poco in fase offensiva, sostituito all'intervallo. (dal 46’ Gabriele ZAPPA 6: meglio di Dalbert, quantomeno ci prova a dare profondità ai sardi)

Leonardo PAVOLETTI 5: si fa notare più per le gomitate (con annesso giallo) che per occasioni create. Il tandem con Joao Pedro oggi non funziona.

JOAO PEDRO 5: continua il periodo di appannamento dell'attaccante. Mai in partita, nessuna giocata degna del suo nome. Il Cagliari senza il suo apporto oggi non punge.

All. Walter MAZZARRI 5: altro tonfo dopo il ko pesante contro la Lazio. Subisce fin dall'inizio il gioco dello Spezia e nemmeno l'episodio del rigore parato cambia l'inerzia della sfida. Nel secondo tempo i suoi soccombono e i cambi non portano nessun cambio di passo.

