L'Empoli di Andreazzoli allunga a 5 la sua striscia di risultati utili in Campionato, pareggiando 1-1 con lo Spezia di Thiago Motta. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, nella ripresa, al 50' arriva l'autogol di Marchizza che sblocca il match. Al 72' con una dinamica pressochè identica, è invece Nikolau a deviare nella propria porta la sfera, nel tentativo di anticipare Cutrone. Assegnato e poi revocato dal Var un calcio di rigore per gli ospiti al 76', per un presunto tocco di mano di Amian in area di rigore.

In virtù di questo risultato i toscani salgono a quota 27 punti in classifica, rimanendo al nono posto, a -1 dalla Lazio.

IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kiwior, Maggiore, Bastoni (dal 73' Kovalenko), Reca; Nzola (dall'82' Colley), Manaj (dal 73' Agudelo). Allenatore: Thiago Motta.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza (dal 63' Parisi); Zurkowski, S. Ricci, Bandinelli (dal 63' Bajrami); Di Francesco (dal 63' Cutrone), Henderson; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Maggioni di Lecco

GOL - Marchizza (Aut, E), Nikolau (Aut, S)

ASSIST - Nessuno

NOTE: AMMONITI - Maggiore (S), Tonelli (E), Amian (S), Kovalenko (S)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

42' PROVEDEL DECISIVO! Imbucata di Zurkowski, taglio di Pinamonti e conclusione di prima ad incrociare con il destro. Riflesso felino del portiere che salva tutto da due passi.

50' RETEEEE! 1-0 SPEZIA! Spunto sulla sinistra di Reca che salta Stojanovic, arriva sul fondo e mette in mezzo. Vicario tocca ed il pallone termina addosso allo sfortunato Marchizza, carambolando beffardamente in rete.

72' RETEEEEE, 1-1, ALTRO AUTOGOL! Imbucata di Ricci per Zurkowski, cross teso dalla destra del polacco e goffa deviazione di Nikolau sul primo palo, nel tentativo di anticipare Cutrone. Senza colpe Provedel.

74' RIGORE PER L'EMPOLI! Appoggio di Cutrone per Pinamonti a centro area, conclusione di prima con il destro della punta e deviazione di Amian che si immola per salvare Provedel e tocca con il braccio.

78' REVOCATO IL CALCIO DI RIGORE! Il direttore di gara dopo aver rivisto l'immagine al monitor decreta che il pallone è stato intercettato con il petto.

87' HENDERSON, CHE BRIVIDO! Il trequartista riceve palla al limite, si coordina e lascia partire un destro ad incrociare di terrificante potenza che sfiora il palo più lontano della porta di Provedel.

IL MIGLIORE

Szymon ZURKOWSKI - Prestazione di grande "gamba" in mezzo al campo. Pericoloso con le sue percussioni e con il suo destro da fuori area. C'è lui dietro il cross che porta all'autorete di Nikolau.

IL PEGGIORE

Dimitris NIKOLAOU - Il peggiore della retroguardia di casa. Fatica a leggere gli inserimenti delle mezzale ospiti e si trova spesso in ritardo al momento delle chiusure. Goffo e mal posizionato nell'autorete al 72'.

