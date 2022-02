Vincenzo Italiano, accolto dai fischi del Picco, batte lo Spezia grazie a un gol nel finale di Amrabat: 2-1 per la Fiorentina, passata in vantaggio con Piatek (in precedenza il polacco aveva sbagliato un rigore) e ripresa dal gol di Agudelo al 74', in un'azione nata da un errore dello stesso Amrabat. Proprio l'ex Verona si riscatta e regala i tre punti ai viola con il diagonale vincente da fuori area a un passo dal novantesimo: toscani ora a -1 dal settimo posto della Roma, ma con una partita in meno.

Il tabellino

SPEZIA-FIORENTINA 1-2 (primo tempo 0-1)

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala (56' Agudelo); Gyasi (56' Colley), Maggiore (76' Bourabia), Verde; Manaj (56' Nzola). All. Thiago Motta

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli (85' Ikoné), Amrabat, Maleh (61' Duncan); Nico Gonzalez, Piatek (78' Cabral), Sottil (78' Saponara). All. Italiano

Gol: 42' Piatek (F), 74' Agudelo (S), 89' Amrabat (S)

Assist: Maleh (F)

Ammoniti: Castrovilli (F), Reca (S), Amian (S)

La cronaca in 8 momenti chiave

16' PIATEK SBAGLIA IL RIGORE - Reca atterra Nico Gonzalez, Piatek si presenta sul dischetto ma colpisce il palo. Italiano non ha guardato.

42' GOL DI PIATEK - Palla recuperata sulla trequarti, bravo Maleh a controllare un pallone non semplice: pallone dentro, Odriozola lascia correre e il polacco non sbaglia da pochi passi! Lo Spezia protesta per un presunto fallo di Odriozola su Castrovilli a inizio azione.

69' TRAVERSA DI BIRAGHI - Direttamente da calcio d'angolo, Provedel scavalcato: traversa.

73' PROVEDEL SU NICO GONZALEZ - Occasione per la Fiorentina: bel sinistro a cercare il secondo palo, intervento in angolo.

74' GOL DI AGUDELO - Palla persa da Amrabat sulla trequarti, il nuovo entrato arriva da solo davanti a Terracciano e non sbaglia.

80' SPEZIA A UN PASSO DAL GOL - Altra palla recuperata, Colley calcia in diagonale: deviazione, angolo.

88' OCCASIONE PER BIRAGHI - Il capitano ha spazio per entrare in area di rigore e calcia: palo!

89' GOL DI AMRABAT - Controllo e diagonale da fuori area, pallone nell'angolino.

Il momento social

Il migliore

Nico GONZALEZ - Il più ispirato nella Fiorentina: si procura il rigore poi fallito da Piatek e crea tante soluzioni interessanti per i toscani.

Fantacalcio

Promosso. Sofyan AMRABAT - Nel complesso il voto non può essere alto visto l'errore in occasione del gol di Agudelo, ma è un gol che in ottica fantacalcio (e anche per la Fiorentina) può fare la differenza.

Bocciato. Gaetano CASTROVILLI – Ci prova ma con troppa incostanza: qualche giocata buona, ma isolata. Altra delusione per chi ha puntato su di lui.

