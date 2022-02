Spezia-Fiorentina, match valido per la 25esima giornata di Serie A andato in scena al Picco, si conclude 2-1 per la formazone di Vincenzo Italiano. A segno Piatek, Agudelo e Amrabat. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle dello Spezia

Serie A Italiano batte lo Spezia: 2-1 della Fiorentina nel finale 4 ORE FA

Ivan PROVEDEL 6 – Freddo con i piedi, bravo quando c'è da intervenire.

Kelvin AMIAN 5,5 – In qualche modo se la cava negli interventi, ma quasi mai è pulito nelle giocate.

Martin ERLIC 6 – Ha una buona occasione nei primi minuti di partita, poi inizia la sua prova tutta dietro: concreto ed efficace.

Dimitios NIKOLAU 6,5 – Come Erlic: riesce a contenere gli attacchi della Fiorentina, bravo quando deve intervenire.

Arkdiusz RECA 5,5 – Commette il fallo da rigore su Nico Gonzalez, Piatek non ne approfitta. Non gioca una brutta partita dietro, ma davanti è impreciso.

Jakub KIWIOR 6,5 – In avvio di partita resta un po' nell'ombra, cresce con il passare dei minuti e compie interventi importanti, come su Milenkovic nella propria area.

Jacopo SALA 5,5 – Poco presente nel match e un po' in difficoltà in interdizione. (Dal 56' Kevin AGUDELO 6,5 - Approfitta della dormita di Amrabat e segna un bel gol, purtroppo per lui ininfluente).

Agudelo esulta dopo il gol in Spezia-Fiorentina - Serie A 2021/2022 - Imago pub not in FRA Credit Foto Imago

Emmanuel GYASI 5,5 – Buon lavoro di sacrificio, ma davanti di fatto è nullo. E spesso viene pescato in fuorigioco. (Dal 56' Ebrima COLLEY 5,5 - Ha una buona palla per calciare in porta sull'1-1, ma finisce sul fondo. Poco altro).

Giulio MAGGIORE 6 – Subisce falli a ripetizione. Difficile per lui trovare ritmo, ma prova comunque a metterci il solito dinamismo. (Dal 76' Mehdi BOURABIA S.V.)

Daniele VERDE 5,5 – Partita soprattutto di sacrificio, con tante corse all'indietro. Davanti si vede pochissimo.

Rey MANAJ 5,5 – Prova a fare a spallate con Milenkovic, ma non ha occasioni per essere incisivo. (Dal 56' M'Bala NZOLA 5,5 - Tocca pochissimi palloni).

All. Thiago MOTTA 6 – Spezia troppo passivo, però alla fine può anche pensare di vincere la partita prima del gol di Amrabat.

Esultanza di gruppo al gol di Piatek in Spezia-Fiorentina - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 – Può poco contro Agudelo lanciato in porta. Come Provedel, anche il portiere della Fiorentina se la cava bene con i piedi.

Alvaro ODRIOZOLA 6 – Qualche lampo in una partita anonima per larghi tratti: bravo in occasione del gol di Piatek, con la palla recuperata e il successivo velo.

Nikola MILENKOVIC 7 – Il migliore della Fiorentina insieme a Nico Gonzalez: sempre perfetto e puntuale negli interventi, anche pericoloso nell'area avversaria.

IGOR 5,5 – Ogni tanto si addormenta con la palla tra i piedi e in impostazione è troppo impreciso.

Cristiano BIRAGHI 6 – Nella ripresa è tra i più attivi della Fiorentina, colpisce una traversa da calcio d'angolo e un palo prima del gol di Amrabat. Non sempre perfetto nelle scelte.

Gaetano CASTROVILLI 5,5 – Ci prova ma con troppa incostanza: qualche giocata buona, ma isolata. (Dal 85' Jonathan IKONE S.V.)

Sofyan AMRABAT 6 – Sufficienza strappata con il gol partita che regala i tre punti alla Fiorentina. Gioca con pulizia senza una grande intensità, si addormenta in occasione della rete di Agudelo e rimedia con il gol partita. Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

Youssef MALEH 6 – Piuttosto timido nella prima mezz'ora, poi è determinante con l'assist a Piatek nel gol del vantaggio. (Dal 62' Alfred DUNCAN 6 - Dà una fisicità nuova al centrocampo).

Nico GONZALEZ 7 – Il più ispirato nella Fiorentina: si procura il rigore poi fallito da Piatek e crea tante soluzioni interessanti per i toscani.

Krzysztof PIATEK 6 – Sbaglia il rigore e poi segna da pochi passi: fa tutto lui. (Dal 78' Arthur CABRAL S.V.)

Riccardo SOTTIL 6 – Determinato nei primi minuti di partita, qualche buona giocata nel primo tempo. Decisamente sottotono nella ripresa. (Dal 78' Riccardo SAPONARA S.V.)

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 – Sente tanto la partita, al punto da non guardare il rigore di Piatek. I tre punti sono meritati.

Berlusconi, siparietto con Galliani: "Sono il presidente più vincente di sempre"

Coppa Italia Milan-Inter e Fiorentina-Juventus: le date delle semifinali 10/02/2022 A 22:09