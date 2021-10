Spezia-Genoa, match valido per la 10a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia martedì 26 ottobre alle ore 18:30.

Spezia-Genoa: probabili formazioni

Serie A Probabili 10a: Kessié e Arthur dal 1', Vidal e Correa recuperano 37 MINUTI FA

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Verde, Antiste, Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Agudelo, Amian, Bourabia, Colley, Erlic, Kiwior, Nguiamba, Reca, Sala, Sena, Sher

GENOA (4-4-2): Sirigu; Biraschi, Vásquez, Criscito, Cambiaso; Sabelli, Rovella, Badelj, Kallon; Destro, Caicedo. All. Davide Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Cassata, Fares, Hernani, Maksimovic, Vanheusden

Dove vedere Spezia-Genoa in tv e streaming

La sfida Spezia-Genoa verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Genoa ha perso soltanto una delle nove sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro lo Spezia: 1-2 per gli aquilotti in cadetteria nel novembre 2006 - completano sei successi rossoblù e due pareggi.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia quattro volte Spezia e Genoa si sono affrontate in casa degli aquilotti: tre successi del Grifone e un pareggio per 2-2 in Coppa Italia nell'agosto 2013.

Lo Spezia nella scorsa stagione ha perso entrambi i confronti giocati in Serie A contro il Genoa; Lazio e Juventus sono le altre due squadre contro cui lo Spezia non ha raccolto punti nella sua prima stagione nella massima serie.

Lo Spezia di Thiago Motta ha perso il doppio delle partite (sei) rispetto ai ko collezionati nelle prime nove giornate della scorsa Serie A (tre), con Vincenzo Italiano in panchina.

Dopo la vittoria in rimonta sulla Salernitana all’8a giornata, lo Spezia potrebbe vincere due incontri interni consecutivi di Serie A solamente per la seconda volta nella competizione (dopo le gare contro Cagliari e Crotone tra marzo e aprile 2021).

Sei gare di fila senza vincere per il Genoa in campionato (3N, 3P): con Ballardini in panchina non arriva almeno a sette dalla striscia di otto collezionata tra febbraio e aprile 2013.

Thiago Motta ha esordito in Serie A con il Genoa sia da giocatore (ottobre 2008) che da allenatore (ottobre 2019) – in questa sfida contro la sua ex squadra, l’italo-brasiliano registrerà la sua 10ª panchina con lo Spezia, superando le gare da tecnico collezionate con il Grifone (nove).

Il Genoa è la formazione che ha segnato meno gol (solo uno) nei primi tempi di questo campionato, mentre solo Sampdoria, Cagliari e Spezia (10 ciascuna) hanno incassato più reti nelle prime frazioni dei rossoblu (nove).

Mattia Destro ha segnato (cinque gol) in tutte le ultime quattro presenze di Serie A (non ci riusciva dal marzo 2014 con la maglia della Roma): non è mai arrivato a cinque gare di fila in gol nella sua carriera nel massimo campionato.

Daniele Verde è l’unico giocatore dello Spezia ad aver partecipato ad almeno 10 gol (otto reti e due assist) nel 2021 in Serie A: in questo anno solare l’attaccante degli Aquilotti è anche il miglior marcatore della propria squadra in campionato con otto gol, almeno tre più di qualsiasi compagno.

Serie A Sampdoria-Spezia 2-1, pagelle: Candreva e Silva anima blucerchiata 22/10/2021 A 21:03