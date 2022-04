Simone Inzaghi è soddisfatto di queste settimane e di questa vittoria, arriva in un campo difficile come quello dello Spezia. E adesso il derby con la volontà di portare a casa il massimo possibile da questa stagione. L'Inter batte lo Spezia 3-1 e dà continuità a questa parte finale del campionato mettendo pressione al Milan . Lo stesso Milan che i nerazzurri affronteranno settimana prossima in Coppa Italia.è soddisfatto di queste settimane e di questa vittoria, arriva in un campo difficile come quello dello Spezia. E adesso il derby con la volontà di portare a casa il massimo possibile da questa stagione.

Spezia squadra in salute

Non era semplice, lo sapevamo. Abbiamo trovato una squadra in salute e uno stadio che spingeva parecchio. Abbiamo fatto una gara lucida e organizzata. È una vittoria importante per dare seguito alle ultime due

Dopo il gol di Brozovic era arrabbiato?

Stavo parlando con Dimarco, gli avevamo detto che doveva calciare di più altrimenti non avrebbe segnato. Stasera l'ha fatto e ne siamo felici. Oggi marcavano Brozovic prima con Kovalenko e poi con Agudelo. O doveva abbassarsi lui o, quando marcato, doveva liberare il posto per Çalhanoglu. Sono stati molto bravi loro, così come Barella che ha trovato sempre posizioni funzionali

Brozovic esulta per il gol in Spezia-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Situazione prima del derby?

De Vrij era pronto per giocare, anche se si era allenato solo ieri. Ma ora ho D'Ambrosio e Dimarco che ogni volta che giocano danno il loro apporto. De Vrij mi ha assicurato che ha fatto quel pezzo di partita nel migliore dei modi. Ora ho da valutare Bastoni, che aveva i crampi. Poi valuterò la formazione per martedì. Vedrò il Milan? Ora torniamo a casa perché almeno un giorno a casa per Pasqua vorrei farlo

Come vede Gosens?

Sta andando molto bene, ho valutato se farlo giocare e poi ho optato per Perisic. La partita è andata in una direzione con i cambi, ma negli ultimi 25 giorni si è allenato a mille all'ora. Al momento lo penalizza lo stato di forma di Perisic, ma sono contento, so che ci verrà molto utile

E Lautaro in panchina?

Ci sono valutazioni da fare. È entrato benissimo, come Sanchez e come Dzeko e Correa che hanno fatto bene. Sono molto soddisfatto degli attaccanti e dello stesso Caicedo. Turnover? Parlare di titolarissimi non è giusto, giochiamo ogni tre giorni e abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo giocato sabato, avevamo recuperato e stamattina ho scelto la formazione con grande tranquillità

