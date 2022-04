È il week end di Pasqua e l'vuol far sentire la sua pressione alche arriva da due 0-0 consecutivi . La formazione disarà di scena a La Spezia dove affronterà la squadra di Thiago Motta che cerca gli ultimi punti per una salvezza tranquilla . Riposa Lautaro e la coppia d'attacco sarà quindi composta dal duo Dzeko-Correa. Anche Gosens parte dalla panchina nonostante si fosse presentata la possibilità di vederlo per la prima volta titolare. Sulle fasce ci sono Dumfries e Perisic. Nello Spezia spazio al tridente Kovalenko, Gyasi e Manaj.