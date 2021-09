Laè ancora a caccia della prima vittoria stagionale in Serie A dopo due sconfitte e due pareggi, l'ultimo contro il Milan in casa . La classifica piange, tanto che i bianconeri sono - clamorosamente - in zona retrocessione . La squadra dispera quindi nella vittoria in quel di La Spezia per ravviare un po' un ambiente davvero ai minimi termini. Rispetto alla gara contro i rossoneri, si rivedetitolare dopo le panchine contro Napoli e Milan . Chance a, ma anche adal 1' che farà coppia in avanti con Dybala, con Chiesa e McKennie che agiranno sulle corsie laterali. Anche loha bisogno di punti, anche se la squadra diha comunque conquistato 4 punti in 4 giornate, non poi così male. Rispetto al successo di Venezia non cambia l'attacco con il tridente Verde-Antiste-Gyasi.