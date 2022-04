Spezia-Lazio, match valido per la 35a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-3 in favore degli uomini di Sarri. Con questa vittoria i biancocelesti domano lo spaventoso incendio palesatosi subito dopo la sconfitta in extremis contro il Milan , con le annesse polemiche verso Acerbi e la società. I tre punti conquistati al Picco permettono di scavalcare momentaneamente la Roma in zona Europa League.

Spezia-Lazio, Ciro Immobile Credit Foto Getty Images

Il primo tempo del Picco è una raccapricciante rassegna di svarioni difensivi: dopo 10’ un cortocircuito comunicativo tra Strakosha e Basic permette ad Amian di insaccare il vantaggio bianconero.

Ferita e frastornata, la Lazio si aggrappa al solito Milinkovic-Savic: al 34’ il serbo si procura un rigore facendo sbattere il pallone sul braccio di Nikolaou, permettendo a Immobile di concretizzare dal dischetto. Il nuovo equilibrio non dura però nemmeno un minuto: al 35’ Patric combina la terza frittata di giornata scivolando col pallone tra i piedi; Agudelo può così sfruttare un’autostrada verso la porta e beffare Strakosha con un pallonetto.

La compagine biancoceleste si conferma confusionaria anche nel secondo tempo: al 54’ un’autorete di Provedel regala il nuovo pareggio agli uomini di Sarri, che però si fanno infilare ancora dopo soli 60’’ con l’incornata di Hristov.

Sul finale però, emerge il cuore dei biancocelesti. Milinkovic-Savic spacca la porta al 69’, Zaccagni viene negato dal palo interno, ma la gioia finale capita proprio sui piedi dell’uomo più discusso: Francesco Acerbi. Il centrale pizzica in rete la conclusione di Luis Alberto e rilancia la Lazio al 90’.

Tabellino

SPEZIA-LAZIO 3-4

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore (82’ bastoni), Kiwior; Verde (78’ Antiste), Agudelo (82’ Kovalenko), Gyasi; Manaj (90' Salcedo). All. Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric (86’ Luiz Felipe), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (93' Cataldi), Basic (59’ Luis Alberto); Felipe Anderson (93' Romero), Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Luca Pairetto.

Gol: 10’ Amian (S), 34’ rig. Immobile (L), 35’ Agudelo (S), 54’ aut. Provedel (S), 56’ Hristov (S), 69’ Milinkovic-Savic (L), 90’ Acerbi (L)

Assist: Hristov (S), Verde (S)

Ammoniti: Zaccagni (L), Manaj (S), Amian (S), Kovalenko (S)

Sergej Milinkovic Savic in Spezia-Lazio Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

10’ - GOL! AMIAN INSACCA L'1-0 DELLO SPEZIA! Che gaffe della difesa laziale! Su calcio da fermo di Verde Hristov prolunga di testa, dunque Amian si trova tutto solo davanti a Strakosha e appoggia di testa. Incomprensione tra il portiere della Lazio e Basic.

30’ - MILINKOVIC-SAVIC SFONDA! Il serbo penetra di forza tra due maglie liguri e scarica una fiondata sul primo palo. Provedel si rifugia in angolo.

33’ - RIGORE PER LA LAZIO! Nikolaou ha toccato col braccio su una carambola con Milinkovic-Savic.

34’ - GOL! IMMOBILE SPACCA LA PORTA, 1-1! Provedel spiazzato, la Lazio si rimette in carreggiata!

35’ - GOL! LO SPEZIA TORNA IN VANTAGGIO UN MINUTO DOPO CON AGUDELO! Altro clamoroso errore di Patric che perde palla da ultimo uomo e apre la strada ad Agudelo: Strakosha perde il duello a tu per tu.

54’ - AUTORETE DI PROVEDEL, LA LAZIO PAREGGIA 2-2! Zaccagni si muove bene in area di rigore, sgancia un destro a giro velenoso che sbatte sul palo prima di rimpallare sulla schiena dello sfortunato Provedel, che insacca nella sua stessa porta dopo essersi tuffato.

56’ - GOL! INCREDIBILE, LO SPEZIA RITORNA SUBITO IN VANTAGGIO, RETE DI HRISTOV! Il centrale dello Spezia torreggia in area su calcio di punizione battuto da Verde.

69’ - GOL! MILINKOVIC-SAVIC, LA LAZIO PAREGGIA PER LA TERZA VOLTA! Su un lancio lungo in area, il serbo vince il corpo a corpo con Reca e scarica una botta imparabile!

77’ - LUIS ALBERTO SBAGLIA IL PIAZZATO! Lo spagnolo si impossessa di una palla velenosa al limite dell'area e calcia da fermo:tiro angolatissimo che sfiora il palo.

80’ - ZACCAGNI COLPISCE IL PALO INTERNO! Lo Spezia si salva per il rotto della cuffia. Verticalizzazione sopraffina di Cataldi, Zaccagni può correre in area e scoccare un diagonale che viene risputato dal palo!

90’ - GOL!! ACERBI FIRMA IL 4-3 DELLA LAZIO! L'uomo più criticato salva i biancocelesti! Provedel si oppone al tiro di Immobile, sulla respinta Luis Alberto calcia e trova la deviazione determinante di Acerbi!

Il momento social

La statistica chiave

Ciro Immobile è il 10° giocatore nella storia della Serie A a segnare 150 gol con una singola squadra.

MVP

Francesco ACERBI - L'uomo più discusso del momento in casa Lazio (contestato dalla Curva) diventa Man of the match all'ultimo respiro con un pallonetto d'esterno: il calcio è strano.

Fantacalcio

PROMOSSO: Ciro IMMOBILE - Freddo dal dischetto. 150° gol con la Lazio: è il decimo giocatore nella Storia della Serie A ad arrivare a questa cifra con una singola squadra. Sempre più bandiera biancoceleste.

BOCCIATO: Danilo CATALDI - Retropassaggio illegale a Patric che lancia Agudelo in porta.

