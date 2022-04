Spezia-Lazio, match valido per la 35a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-3 in favore degli uomini di Sarri . I tre punti conquistati al Picco permettono ai biancocelesti di scavalcare momentaneamente la Roma in zona Europa League. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita del Picco.

--- Le pagelle dello Spezia ---

Ivan PROVEDEL 6 - Sfortunato a deviare in porta il tiro sul palo di Zaccagni

Kelvin AMIAN 6,5 - Bravo a sfruttare l'incertezza della difesa laziale in occasione dell'1-0

Petko HRISTOV 7 - Incornata da campione per il 3-2

Dimitrios NIKOLAOU 5 - Si fa scalvare da Milinkovic-Savic e subito dopo commette un ingenuo fallo di mano

Arkadiusz RECA 5,5 - Prestazione rovinata dalla marcatura leggera sul Sergente Savic sul 3-3

Giulio MAGGIORE 6 - Si vede poco in fase di costruzione, soprattutto per sbrigare compiti difensivi (dall'82' BASTONI S.V.)

Jakub KIWIOR 6 - Argina per larghi tratti Milinkovic-Savic: basta e avanza

Daniele VERDE 6,5 - Tutte le palle inattive, tutti i cross più interessanti provengono dai suoi piedi. E' il faro della fase offensiva ligure (dal 78' ANTISTE S.V.)

Kevin AGUDELO 6,5 - Splendida progressione e scavetto per il 2-1 (dall'82' KOVALENKO S.V.)

Emmanuel GYASI 5 - Ci si aspetta qualcosa in più da lui in fase di finalizzazione

Rey MANAJ 6,5 - Lotta come un leone e crea spazi fondamentali per superare la difesa di Sarri (dall'89' SALCEDO S.V.)

All. THIAGO MOTTA 6 - Gara gagliarda dei suoi beffata nel finale. La salvezza, ancora non aritmetica, è comunque alla portata dei liguri

--- Le pagelle della Lazio ---

Thomas STRAKOSHA 5 - Condivide con Basic la responsabilità per il primo gol subito dai biancocelesti. Altra papera colossale sul gol di Verde, poi annullato

Manuel LAZZARI 5,5 - Gara da subito in sofferenza sull'out di destra

Francesco ACERBI 7 - L'uomo più discusso del momento in casa Lazio (contestato dalla Curva) diventa Man of the match all'ultimo respiro con un pallonetto d'esterno: il calcio è strano

PATRIC 5 - Inguardabile lo stop sul suggerimento (non perfetto) di Cataldi (dall'86' LUIZ FELIPE S.V.)

Adam MARUSIC 5,5 - Il montenegrino partecipa (attivamente) ai pasticci della retroguardia laziale

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Si procura il rigore dell'1-1. Aggancio e gol da campione per il 3-3

Danilo CATALDI 4,5 - Retropassaggio illegale a Patric che lancia Agudelo in porta (dal 93' LEIVA S.V.)

Toma BASIC 5 - Dorme sulla punizione di Verde propiziando il gol di Amian (dal 60' LUIS ALBERTO 6,5 - Assist da metà campo per Milinkovic-Savic con il contagiri. Il suo ingresso è determinante per scuotere i compagni e portarli ad una insperata vittoria)

Felipe ANDERSON 5 - Atteggiamento e giocate irritanti (dal 93' ROMERO S.V.)

Ciro IMMOBILE 6,5 - Freddo dal dischetto. 150° gol con la Lazio: è il decimo giocatore nella Storia della Serie A ad arrivare a questa cifra con una singola squadra. Sempre più bandiera biancoceleste

Mattia ZACCAGNI 6,5 - Gran tiro a giro che ispira l'autogol di Provedel. Sfortunato quando colpisce il palo dopo una perfetta imboccata di Cataldi

All. Maurizio SARRI 6,5 - La sua Lazio non molla il colpo, rimonta 3 volte, la spunta in extremis e si riporta al 5° posto della classifica in attesa della Roma impegnata contro il Bologna domenica.

