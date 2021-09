Dopo il successo di San Siro contro il Venezia, il Milan di Stefano Pioli è atteso dallo Spezia di Thiago Motta al Picco nell'anticipo della 6ª giornata di campionato in programma sabato 25 settembre alle 15. Ecco le parole dell'allenatore rossonero nella consueta conferenza stampa della vigilia:

"Giroud verrà convocato. L'ho visto bene, sarà della partita, vedremo se dal primo minuto o a partita in corso. Dall'inizio della stagione abbiamo avuto solo due infortuni muscolari, ovvero quelli di Kessie e Krunic. Gli altri sono stati infortuni da affaticamento. Anche Calabria domani sarà disponibile. Messias è arrivato con qualche problema, ma ora li sta superando. Spiace non avere tutti a disposizione, ma ho una rosa forte. Pellegri? Ha caratteritische che possono essere importanti per noi".

Sull'entusiasmo

"Nelle interviste i miei ragazzi dicono di poter vincere ogni partita. Siamo giovani, ma siamo cresciuti tanto a livello di maturità. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta. In Italia c'è grande competitività, quindi dobbiamo essere sempre al 100%".

Sull'infortunio di Plizzari

"Altro portiere di riserva? No, siamo a posto così".

Su Florenzi

"Non ci sarà a La Spezia per un trauma contusivo al ginocchio. Non riusciva ad allenarsi stamattina, spero possa esserci martedì per l'Atletico. Non è ancora al 100%, ma è un giocatore intelligente, conto molto su di lui. Spero possa arrivare presto al 100% della forma".

Su Maignan

"Lo abbiamo seguito a lungo, da quando lo abbiamo incontrato l'anno scorso con il Lille. Sono felice di allenarlo, è un giocatore molto scrupoloso. Sta facendo bene, è un piacere lavorare con lui. L'anno scorso mi piaceva perchè parlava tanto e lo sta confermando anche qui".

Sulla stagione di Leao

"L'ultimo tassello sarà diventare più concreto a livello di assist e gol. E' migliorato tanto, è sempre più dentro la partita, gli manca questo tassello che è molto importante".

Sul turnover

"Tutti quelli che hanno giocato mercoledì sono promossi. Abbiamo giocato bene e subìto poco. Quando tutti stanno bene, le mie sono solo scelte tecniche. Domani metterò in campo la formazione migliore".

Sulle 5 sostituzioni

"Sono importantissime, lo dico da tempo. Soprattutto ora che giochiamo ogni 3 giorni. Non è mai la quantità dei minuti in cui uno gioca, ma la qualità. Io metterei il tempo effettivo e time-out. E un'altra regola che mettere per avere un gioco più offensivo è che dopo che si supera la metà campo non si può tornare indietro".

Sul primato del Napoli

"Me l'aspettavo, ha cambiato poco e ha aggiunto Anguissa. E' tra le migliori squadre del campionato, ha una rosa profonda".

