Thiago Motta si dice "orgoglioso” per la prestazione della sua squadra, che ha giocato l'intero secondo tempo in 10 contro 11 contro la Roma. Nonostante il grande sacrificio difensivo e un buon atteggiamento, Amian, all'episodio del rigore. Il tecnico dello Spezia vuole le scuse ufficiali per il suo club visto che così è successo per altre società in questa stagione. si dice "” per la prestazione della sua squadra, che ha giocato l'intero secondo tempo in 10 contro 11 contro la. Nonostante il grande sacrificio difensivo e un buon atteggiamento, e le parate di Provedel , però, è arrivato comunque il successo dei giallorossi grazie al rigore finale di Abraham . Ecco che Thiago Motta punge proprio sugli episodi arbitrali: dalla simulazione che ha portato al rosso di, all'episodio del rigore. Il tecnico dello Spezia vuolevisto che così è successo per altre società in questa stagione.

Le parole di Thiago Motta

Undici contro undici con la Roma non è facile, poi in dieci anche meno. Nel secondo tempo ci siamo tolti un po' di pressione, cercando di palleggiare e segnare e sono orgoglioso dei miei ragazzi per quanto fatto oggi. Dobbiamo continuare così

Sul rigore e sul rosso ad Amian

Per il rigore e per quello che è successo oggi, mi aspetto le scuse come successo ad altre società. Il rosso? La manata in faccia, secondo l'arbitro è stata giallo. L'arbitro mi ha chiesto che se quando giocavo mi piaceva prendere le manate in faccia. Dopo ho avuto modo di parlarci e io gli ho detto, con grande rispetto, che io ho perso una finale di Champions per una simulazione come ha fatto il giocatore della Roma. I giocatori non aiutano, poi c'è stata confusione nella squadra arbitrale e diamo la possibilità ad un ragazzo giovane, come il ragazzo della Roma, di fare queste simulazioni in cui sembra morto e poi si rialza. La responsabilità è di tutti. Io mi ci metto dentro, con cultura ed educazione, solo così possiamo vedere un Inter-Liverpool, che in Champions è stata uno spettacolo. Ma anche per la correttezza in campo dei giocatori e per gli arbitri. In questo momento mi aspetto le scuse allo Spezia Calcio, come successo alle grandi

Tre ko nel finale che pesano. Vi possono minare?

Le tre sconfitte meritate sono una sua opinione, ma la rispetto. Per come è andata oggi, dobbiamo essere da un lato soddisfatti, anche se non è la parola giusta, ma orgogliosi di quanto fatto contro una squadra da Europa. Noi abbiamo tenuto fino alla fine e in certi momenti abbiamo cercato di attaccare anche con l'uomo in meno. Poi la Roma ha attaccato, noi abbiamo difeso bene e l'ultimo episodio lo lascio commentare a voi

A parti invertite sarebbe finita 0-0?

Ho visto un mio giocatore che tocca la palla e poi l'avversario. Ci sono interpretazioni che non sono chiare. Non ho visto l'arbitro sicuro del fischiare rigore, e se non sei sicuro la lasci nel dubbio. Ora vogliamo le scuse allo Spezia Calcio, perché anche noi ne abbiamo diritto, noi paghiamo le tasse e siamo iscritti al campionato. Le meritiamo

