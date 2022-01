Lo Spezia di Thiago Motta regola la Sampdoria 1-0 e centra la terza vittoria consecutiva in Campionato. La sfida si sblocca nella ripresa, dopo un primo tempo molto tattico e fisico, illuminato solo da una bella occasione per Gabbiadini. Succede tutto in 4', con, in successione, un palo colpito da Caputo di testa ed il gol decisivo di Verde sul ribaltamento di fronte al 68'. Al 72' poi arriva l'espulsione di capitan Ekdal per i blucerchiati, per una somma di ammonizioni.

In virtù di questo risultato lo Spezia si allontana da Cagliari e Venezia, salendo a quota 25 punti in classifica e portandosi a +5 sui doriani e a +8 dulla zona retrocessione.

Ad

Bartosz Bereszynski e Viktor Kovalenko durante Spezia-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Calciomercato Samp, Giampaolo è tornato: "Riprendo quel filo del discorso..." IERI A 13:18

IL TABELLINO

SPEZIA - Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Sala (dal 74' Ferrer), Kiwior, Kovalenko (dal 65' Agudelo), Reca; Verde (dall'85' Antiste), Manaj (dal 73' Nzola). All. Thiago Motta

SAMPDORIA - Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani; Candreva, Rincon, Ekdal, Thorsby (dal 78' Vieira), Augello (dal 78' Murru); Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo

GOL - Verde (S)

ASSIST - Agudelo (S)

NOTE: AMMONITI - Erlic (S), Thorsby (Sa), Ekdal (Sa), Verde (S), Rincon (Sa)

ESPULSI - Ekdal (Sa)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

16' MIRACOLO DI PROVEDEL! Lancio in profondità per Gabbiadini, buco di Nikolau e mancino secco della punta che da centro area centra Provedel, bravo a deviare con i piedi.

62' PROVEDEL, DECISIVO! Imbucata perfetta di Gabbiadini per Caputo a centro area, tocco sotto del centravanti italiano ed altra super parata di Provedel, perfetto in uscita.

67' PALO DI CAPUTO! Corner dalla sinistra di Candreva e colpo di testa del centravanti che si libera della marcatura di Amian, schiaccia a terra e centra il palo.

68' GOOOL! VERDEEEEEE! 1-0! Imbucata sulla destra per Agudelo, cross morbido a centro area, buco di Bereszinski e destro violentissimo del numero 10 che brucia Falcone e porta avanti i suoi.

Ivan Provedel, Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

73' ESPULSO EKDAL. Manata al volto di Sala del capitano della Samp, secondo giallo e ospiti in 10 uomini.

IL MIGLIORE

Daniele VERDE - Nel primo tempo si fa spesso anticipare da Magnani, soffrendone la fisicità. Cresce nella ripresa e trova al 68' il gol che sblocca la sfida, festeggiando nel migliore dei modi il suo rinnovo di contratto con lo Spezia. Trascinatore.

IL PEGGIORE

Albin EKDAL - Rovina una prestazione nella norma con un'ingenuità non consona alla sua esperienza. Lascia i suoi in 10 nel momento peggiore, impedendo alla sua squadra di rimontare il gol di Verde. Disastroso.

IL MOMENTO SOCIAL

Inzaghi: "Dybala? Non mi piace parlare dei giocatori degli altri"

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/01) 20/01/2022 A 21:24