Spezia-Sampdoria, match valido per la 23esima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Verde su assist di Agudelo al 68'. Nel finale di match espulsione per doppia ammonizione per il capitano della Sampdoria Ekdal.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Daniele Verde in azione durante Spezia-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 7 - Superlativo in avvio a salvare su Gabbiadini. Si ripete nel finale su Caputo. Altra grande prestazione la sua.

Kelvin AMIAN 5,5 - Rischia qualcosa in fase difensiva su Caputo, graziato dal palo. Continua a crescere invece in fase d'impostazione, sganciandosi spesso in avanti.

Martin ERLIC 6.5 - Rimedia un giallo al 30' che tuttavia non lo condiziona particolarmente. Sempre attento su Caputo e Gabbiadini.

Dimitris NIKOLAU 5.5 - Non perfetto nella marcatura su Gabbiadini. Rischia continuamente, dovendo difendere con molto campo alle spalle sui lanci lunghi doriani.

Arkadiusz RECA 5.5 - Solito grande dinamismo sull'out di competenza. Rispetto al solito oggi riesce a rendersi meno pericoloso con i suoi cross.

Viktor KOVALENKO 5,5 - Il più tecnico dei centrocampisti di casa, si sgancia con continuità in avanti senza però mai rendersi pericoloso. (dal 65' Kevin AGUDELO, 7 - Impatto devastante sul match. Fornisce l'assist decisivo a Verde e rischia di siglare il 2-0 qualche minuto più tardi.)

Jacopo SALA, 6 - Lotta e sgomita con Rincon per tutto il match, recuperando molti palloni in mezzo al campo. Meno preciso in fase d'impostazione. (dal 75' Salvador FERRER, SV)

Jakub KIWIOR 5.5 - Soffre l'esperienza di Ekdal e l'intelligenza tattica di Thorsby, faticando a seguire le due mezzali avversarie in fase difensiva.

Emmanuel GYASI 6 - Molto bene quando è chiamato a difendere su Ekdal ed Augello. Non particolarmente preciso invece in avanti, con molte scelte sbagliate negli ultimi 30 metri.

Daniele VERDE 7 - Nel primo tempo si fa spesso anticipare da Magnani, soffrendone la fisicità. Cresce nella ripresa e trova al 68' il gol che sblocca la sfida, festeggiando nel migliore dei modi il suo rinnovo di contratto con lo Spezia. Trascinatore. (dall'86' ANTISTE, SV)

Rej MANAJ 6 - Lotta a tutto campo con i due centrali della Sampdoria. Bravo a far salire la squadra e a giocare di sponda sui suoi centrocampisti. (dal 75' M'Bala NZOLA, SV)

Mister Thiago MOTTA 6,5 - I suoi ragazzi trovano la terza vittoria consecutiva con una prova di grande maturità. La sua squadra sa soffrire e colpire quando si presenta l'occasione. Ora resta solo da migliorare sulla gestione del risultato.

Bartosz Bereszynski e Viktor Kovalenko durante Spezia-Sampdoria - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Sampdoria

Wladimiro FALCONE 6: Senza colpe sul gol di Verde. Il tiro era veramente potente ed impossibile da controllare.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Ingaggia un duello a tutto campo con Reca, riuscendo a limitarlo a fase alterne. Non perfetto in marcatura su Verde in occasione del gol.

Alex FERRARI 6 - Ingaggia un duello rusticano con Manaj e, spesso con le cattive, riesce a limitarlo a tutto campo. (dal 91' Ernesto TORREGROSSA, SV)

Giangiacomo MAGNANI, 6 - Sfrutta la sua fisicità per sovrastare Verde, anticipandolo con costanza nel primo tempo. Cala come tutti i suoi nella ripresa.

Antonio CANDREVA 5,5: Ha grande voglia e prova a svariare su tutto il fronte offensivo dei suoi. Fatica però a trovare spazi, senza rendersi mai realmente pericoloso verso la porta di Provedel.

Tomas RINCON 5,5: Non è particolarmente utile in fase offensiva, con tanti errori tecnici. Dietro invece lotta e copre, con grande esperienza.

Albin EKDAL, 6 - Rovina una prestazione nella norma con un'ingenuità non consona alla sua esperienza. Lascia i suoi in 10 nel momento peggiore, impedendo alla sua squadra di rimontare il gol di Verde. Disastroso.

Morten THORSBY 5,5 : Ha licensa di inserirsi in area in fase offensiva e ma raramente riesce a rendersi pericolosi con i suoi tagli, attaccando Sala alle spalle. (dal 77' VIEIRA, SV)

Tommaso AUGELLO 5,5: Schierato in una posizione più difensiva del solito, si disimpegna senza problemi nella sua metà campo, facendosi però bruciare da Augello nell'occasione che porta all'1-0 di Verde. (dal 77' Nicola MURRU, SV)

Manolo GABBIADINI 5 - Oggi si vede poco. Fatica terribilmente ad attaccare la profondità in questo modo, divorandosi una buona chance in avvio.

Francesco CAPUTO 5 - Si fa ipnotizzare da Provedel nell'unica chance che gli capita a tiro. Non riesce mai ad inserirsi con i tempi giusti sulle imbucate di Gabbiadini e Candreva.

All. Marco GIAMPAOLO 5,5 - La sua Samp perde di misura un match dominato per ampi tratti. Squadra che deve ancora apprendere i dettami tattici del tecnico e che deve crescere in fase offensiva.

