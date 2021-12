Spezia-Sassuolo, match valido per la 16esima giornata di Serie A disputatosi al Picco, si è concluso con il punteggio di 2-2. Reti di Manaj, Gyasi e Raspadori (doppietta). Gara arbitrata da Maresca, in virtù di questo risultato gli uomini di Thiago Motta interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive, mentre la formazione di Alessio Dionisi resta a metà classifica. Vediamo le pagelle della sfida.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6 – Può poco contro la furia Raspadori. Nelle altre occasioni è attento.

Kelvin AMIAN 5,5 – Non perfetto nel colpo di testa in occasione del primo gol di Raspadori, anche se è da sottolineare il lavoro di Defrel.

Martin ERLIC 6 – Bada poco per il sottile: prestazione ruvida ma tutto sommato efficace.

Dimitios NIKOLAU 6,5 – Bene, in entrambe le fasi: in copertura è attento, in impostazione è preciso e spesso pesca bene gli attaccanti.

Arkadiusz RECA 6,5 - La partita potrebbe essere influenzata dal giallo dopo pochi minuti, ma gioca alla grande soprattutto il primo tempo: spinta costante e assist per Manaj.

Viktor KOVALENKO 5,5 - Sblocca il match ma è tutto inutile: fuorigioco di Nzola. In mezzo al campo è un po' distratto, con qualche errore banale di troppo. (Dal 67' Daniele VERDE 6 - Entra bene in campo, con un ottimo spunto in contropiede sprecato da Maggiore).

Jacopo SALA 6,5 - Preziosissima prova in mezzo al campo: è lo schermo davanti alla difesa e non molla fino all'ultimo. (Dal 67' Mehdi BOURABIA 6 - Entra contro la sua ex squadra in un momento complicato: fa il lavoro sporco).

Giulio MAGGIORE 6 – Viene subito ammonito, ma nonostante questo non rinuncia a giocare con la solita intensità. Nel finale cala un po' in lucidità. (Dal 88' Simone BASTONI S.V.)

Rey MANAJ 7 - Nella prima mezz'ora si deve accontentare della lotta, poi segna il primo gol con lo Spezia e si scioglie: subito vicino alla doppietta. (Dall'88' Ebrima COLLEY S.V.)

M'Bala NZOLA 6,5 - Lo Spezia si appoggia molto su di lui quando c'è da ripartire. Ha una grande occasione sullo 0-0 e regala l'assist a Gyasi.

Emmanuel GYASI 6,5 – Si fa trovare pronto in avvio di secondo tempo su dormita della difesa del Sassuolo. Gioca la solita partita di sacrificio e attaccamento. (Dal 76' Petko HRISTOV S.V.)

All. Thiago MOTTA 6,5 – Lo Spezia gioca la partita che deve fare e per poco non sfiora un colpaccio in ottica salvezza.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 – Compie un paio di ottimi interventi, su Manaj e Nzola. C'è del suo nella rimonta del Sassuolo.

Mert MULDUR 5,5 – Non entra mai in partita: prova anonima. All'intervallo viene sostituito. (Dal 46' Jeremy TOLJAN 6 - Meglio rispetto a Muldur, anche se non si vede con continuità).

Kaan AYHAN 5 – Nel primo tempo prima salva su Nzola, poi sbaglia il rinvio di testa che da il via al gol di Manaj. Errore grave anche in occasione del gol di Gyasi.

Gian Marco FERRARI 6,5 – Solita prova di sostanza, con letture quasi sempre perfette e ottimi anticipi. (Dall'86' Abdou HARROUI S.V.)

Georgios KYRIAKOPOULOS 5 – Si fa anticipare da Gyasi in occasione del 2-0, ma sbaglia troppo in tutto l'arco del match.

Davide FRATTESI 5,5 – E' tra i colpevoli del gol di Gyasi, insieme a Ayhan e Kyriakopoulos. Un'azione horror, arrivata in una partita comunque buona.

Maxime LOPEZ 6 - Procede a strappi, ma dall'ingresso di Raspadori è più in partita.

Matheus HENRIQUE 5 - La sua partita dura solamente un tempo: non riesce a incidere e spesso si incaponisce. (Dal 46' Giacomo RASPADORI 7,5 - Impatto devastante dalla panchina. I due gol inchiodano lo Spezia e rilanciano un attaccante che ha tutto per sfondare).

Domenico BERARDI 6 – Si divora il vantaggio nel primo tempo e per un po' sembra fuori dalla partita, ma nel finale trascina i suoi nella rimonta.

Gianluca SCAMACCA 5,5 - Non è la sua giornata: traversa e gol annullato per fuorigioco. Interrotta la striscia di tre partite consecutive a segno.

Gregoire DEFREL 6,5 – Lavoro prezioso in fase di non possesso, ma è anche importante nel gol di Raspadori: costringe Amian a un colpo di testa corto su cui si avventa Raspadori. (Dal 69' Jeremie BOGA 6 - Non riesce a incidere).

All. Alessio DIONISI 6 - Pesca il jolly Raspadori dalla panchina e raddrizza la partita. Ma per fare il salto di qualità, il Sassuolo deve diventare grande anche con le piccole.

