Lo Spezia si illude, prima che Raspadori entri dalla panchina in modalità fenomeno e inchiodi il risultato sul 2-2 con una grande doppietta. I liguri vanno avanti nel primo tempo con Manaj, raddoppiano in avvio di ripresa grazie a Gyasi (e alla dormita neroverde) ma poi devono fare i conti con Giacomino, che entra all'intervallo e cambia la partita: prima destro vincente da pochi passi, poi grande stoccata dal limite dopo un'azione personale. Un pareggio che tutto sommato può andare bene a Thiago Motta: nel finale il Sassuolo spinge con insistenza per la vittoria e lo Spezia non ne ha più.

Il tabellino

SPEZIA-SASSUOLO 2-2 (primo tempo 1-0)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko (67' Verde), Sala (67' Bourabia), Maggiore (88' Bastoni); Manaj (88' Colley), Nzola, Gyasi (76' Hristov). All: Thago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (46' Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (86' Harroui), Lopez, Henrique (46' Raspadori); Berardi, Scamacca, Defrel (69' Boga). All: Dionisi.

Gol: 35' Manaj (SP), 48' Gyasi (SP), 66' Raspadori (S), 79' Raspadori (SA)

Assist: 1-0 Reca (SP), 2-0 Nzola (SP)

Ammoniti: Reca (SP), Maggiore (SP), Sala (SP), Frattesi (SA), Kyriakopoulos (SA), Berardi (SA), Hristov (SP)

Raspadori Credit Foto Imago

La cronaca in 7 momenti chiave

3' BERARDI VICINO AL GOL - L'esterno del Sassuolo si incarica della punizione da posizione defilata e calcia sul primo palo: Provedel para e il pallne va sulla traversa.

16' ANNULLATO IL GOL DI KOVALENKO - Gol facile facile da pochi passi su palla di Nzola, che però parte in posizione irregolare.

31' TRAVERSA DI SCAMACCA - Controllo sulla trequarti e immediata conclusione di punta a scavalcare Provedel, traversa piena.

35' GOL DI MANAJ - Ayhan interviene male, il pallone arriva a Reca che mette in mezzo un bel pallone di sinistro: Manaj colpisce al volo da pochi passi e insacca.

48' GOL DI GYASI - Pasticcio del Sassuolo: Nzola salta un impreciso Ayhan, Frattesi non riesce a salvare e mette in mezzo per Gyasi: Kyriakopoulos si addormenta e viene anticipato.

66' GOL DI RASPADORI - Balla di Berardi, Amian colpisce di testa e lascia lì il pallone: conclusione ravvicinata sotto la traversa.

79' GOL DI RASPADORI, DOPPIETTA PAZZESCA - Azione personale al limite dell'area e destro a pescare l'angolino.

Il momento social

MVP

Giacomo RASPADORI - Impatto devastante dalla panchina. I due gol inchiodano lo Spezia e rilanciano un attaccante che ha tutto per sfondare.

Fantacalcio

Promosso. Rey MANAJ - Nella prima mezz'ora si deve accontentare della lotta, poi segna il primo gol con lo Spezia e si scioglie: subito vicino alla doppietta. Ci ha puntato su di lui, è stato finalmente ripagato.

Bocciato. Gianluca SCAMACCA - Si ferma dopo essere andato a segno per tre partite consecutive: i fantallenatori restano a bocca asciutta. La traversa nel primo tempo grida vendetta.

