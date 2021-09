Spezia-Udinese, match valido per la terza giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 1-0 in favore dei friulani. Decide la giocata del subentrato Samardzic all’89’, su assist di Makengo. La squadra di Gotti vola così a 7 punti e imbocca il tour de force di campionato (i bianconeri sfideranno Napoli, Roma e Fiorentina nelle prossime tre giornate) nel migliore dei modi. Dramma invece per lo Spezia, che vince ai punti il primo tempo disputando una gara più pragmatica ma meno ispirata rispetto alle uscite precedenti.

Diametralmente opposte le strategie di gioco adottate dai due allenatori quest’oggi: lo Spezia di Thiago Motta ha controllato le redini del gioco pur mettendo a nudo i limiti tecnici del suo scheletro, mentre l’Udinese di Gotti si è presentata stretta e compatta, speculando sulla tendenza all’errore dei liguri.

Nel primo tempo la partita è bloccata dalla mediana ermetica dei friulani e dal torrido caldo: uno dei pochi sussulti arriva all’11’, quando il VAR revoca un calcio di rigore all’Udinese per simulazione di Pussetto. Rimane marchiata a fuoco però l’ingenuità in retropassaggio di Ferrer, sintomatica di un assetto incapace di dettare il ritmo di gara senza incepparsi sistematicamente. Le Aquile provano a scuotersi coi tentativi dalla distanza dei centrocampisti, mentre il tridente offensivo viene sopraffatto dalla fisicità delle torri friulane.

Nella ripresa si invertono i ruoli: questa volta è l’Udinese a prodigarsi in un possesso palla sterile e fine a se stesso. Sul finale, gli ingressi di Verde e Agudelo rinvigoriscono la spinta dei liguri, che però vengono neutralizzati da un ottimo Marco Silvestri tra i pali. All’89’ la svolta: slalom nello stretto di Samardzic, e festa bianconera.

Tabellino

SPEZIA-UDINESE 0-1

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Bastoni (86’ Reca), Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Kovalenko (62’ Agudelo), Sala (71’ Bourabia); Antiste, Gyasi (86’ Salcedo), Colley (62’ Verde). All. Motta.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (87’ Soppy), Arslan (86’ Jajalo), Walace (63’ Makengo), Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto (63’ Beto), Deulofeu (81’ Samardzic). All. Gotti.

Arbitro: Marco Guida.

Gol: 89’ Samardzic (U)

Assist: Makengo (U)

Ammoniti: Pussetto (U), Nikolaou (S), Arslan (U)

La cronaca in 11 momenti chiave

7’ - PRIMO SQUILLO DELLO SPEZIA! Sul primo palo, Antiste pizzica di testa un cross di Bastoni. La palla sfila oltre lo specchio di porta.

28’ - STRYGER LARSEN SI INFILA IN AREA! Ottima transizione degli uomini di Gotti, che portano Stryger Larsen sul fondo dell'area. Il suo tiro è poco convinto, Zoet blocca.

33’ - MAGGIORE PROVA L'EUROGOL! Il centrocampista azzurro si alza da solo la palla e colpisce dinpotenza sul rimbalzo: la conclusione sorvola di poco la traversa!

41’ - ZOET MIRACOLOSO SU PUSSETTO! Ripartenza veloce dell'Udinese, che porta Pussetto al limite dell'area di rigore: destro piazzato, Zoet si tuffa e devia in angolo.

45+3’ - TUONO DI SALA DALLA DISTANZA! Tentativo da fermo del regista delle Aquile: la palla sfiora la traversa.

60 ‘ - DEULOFEU A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Il numero 10 friulano punta Bastoni e scarica un destro a giro. Miracoloso il tuffo di Zoet, che devia in corner.

67’ - SILVESTRI RISPONDE AD AGUDELO! Prima parata del portiere quest'oggi, che disinnesca una conclusione dal limite.

70 ‘ - VERDE SFIORA IL VANTAGGIO! Miracoloso Silvestri, che alza la palla sopra la traversa e nega il gol a Verde: il subentrato delle Aquile aveva mirato il sette!

83’ - MAKENGO SI DIVORA L'1-0! Pereyra serve Beto in profondità: il portoghese mette palla in mezzo, Makengo si trova in posizione ottimale ma spara alle stelle.

85’ - NUYTINCK SALVA SULLA LINEA! Contropiede e colpo a botta sicura di Verde, il centrale salva di testa sulla linea.

89’ - GOL! SAMARDZIC SBLOCCA IN EXTREMIS PER L'UDINESE! Servizio di Makengo, poi slalom tra due difensori e infilata nell'angolino!

MVP

Bram NUYTINCK: Silenzia efficacemente le punte liguri e salva sulla linea in un momento cruciale; tre punti che portano la sua firma.

Promosso

Marco SILVESTRI: il clean sheet condito da due miracoli nel secondo tempo gli vale la larga sufficienza.

Bocciato

Salva FERRER: il VAR annulla il rigore per simulazione, ma la sua ingenuità sul retropassaggio rimane.

