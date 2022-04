La squadra di Thiago Motta parte subito in pressione alta, ma la prima mezz’ora scorre senza sussulti. Al 34’ Bastoni non riesce a battere Maenpaa da buona posizione e pochi minuti dopo Aramu stampa il pallone sulla traversa con una punizione quasi perfetta. La tensione sale nel secondo tempo quando la volontà primaria è quella di non subire gol. Nell'ultima azione della partita Caldara sbaglia un rilancio di petto regalando palla a Manaj all'interno dell'area. Sul tentativo dell'albanese si oppone Maenpaa, ma sulla respinta Gyasi è più reattivo di Haps e schiaccia il pallone in rete. Spezia a +10 sul Venezia e la zona salvezza.

Okereke in azione durante Spezia-Venezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

SPEZIA-VENEZIA 1-0

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (67’Reca); Maggiore, Kiwior, Bastoni (90'Sala); Agudelo (67’Manaj), Gyasi, Kovalenko (57’Verde)

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (73’Kiyine), Vacca (59’Crnigoj), Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen (59’Nsame).

GOL: 94' Gyasi

ASSIST:

AMMONIZIONI: Maggiore, Manaj, Okereke

ARBITRO: Doveri

La cronaca in 6 momenti chiave

34’- BASTONI! Conclusione rasoterra all'altezza del dischetto del rigore e grande risposta di MAENPAA con i piedi!

38’- ARAMU! TRAVERSA SU PUNIZIONE DALLA DISTANZA! Che esecuzione!

Aramu va alla conclusione in Spezia-Venezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

61’- ARAMU! Innescato da una spizzata in area di NSAME, Aramu chiude troppo il destro non trovando il secondo palo.

78’- GYASI! Girata aerea per impattare un cross proveniente dalla sinistra. Salvataggio sulla linea a salvare il Venezia.

86'- MANAJ! Vicino al gol di testa, risponde di istinto MAENPAA! Cross dalla destra di AMIAN.

94'- GYASI! AL 94'! GOLLL DELLO SPEZIA! Errore in respinta di CALDARA, palla a MANAJ che piazza sul secondo palo trovando la respinta di MAENPAA. GYASI è pronto al rimbalzo anticipando HAPS da pochi passi.

Il Migliore

Emmanuel GYASI: al posto giusto nel momento giusto. Reattivo sulla respinta del portiere nel soffiare palla a Haps e infilare in rete il gol più importante della stagione per i suoi.

Promosso

Martin ERLIC: una chiusura decisiva su Okereke lanciato a rete nel primo tempo. Prestazione di sostanza in mezzo alla difesa.

Bocciato

Mattia CALDARA: in grande affanno nel finale. Prima si fa anticipare di testa da Manaj (salvato da Maenpaa), poi ha le colpe del gol subito al 94' dove regala palla allo stesso Manaj, respingendo malamente un pallone delicato in area di rigore.

Il Momento social

