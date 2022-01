Nella gara rimasta incerta fino a 24 ore prima del calcio d'inizio per i tanti casi Covid, succede tutto nel secondo tempo: Caprari segna in contropiede e dalla distanza, al 59' e al 70'. La band di Thiago Motta (la cui panchina ricomincia a scricchiolare) torna in partita all'85' con Erlic, ma non basta: al "Picco" finisce 1-2. L'Hellas sale a 27 punti, mantenendo vivi i "sogni di gloria". Lo Spezia resta quartultimo a quota 16.

Spezia-Hellas Verona, Serie A 2021-2022: Darko Lazovic (Verona, maglia verde) braccato da David Strelec (Spezia). Foto di Gabriele Maltinti per Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SPEZIA-HELLAS VERONA 1-2

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca (71' Antiste); Agudelo, Strelec (51' Verde). All.: Thiago Motta.

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Tameze (82' Depaoli), Günter, Ceccherini; Casale, Miguel Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna (71' Barak), Caprari; Simeone (71' Kalinic). All.: Tudor.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia.

Gol: 59' e 70' Caprari (HV).

Assist: Lasagna (HV, 0-2), Verde (S, 1-2).

Note - Recupero: 0+4. Espulso: 88' Agudelo (S) per gioco scorretto. Amoniti: Miguel Veloso, Casale, Verde, Agudelo.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

10' - SIMEONE INCROCIA IL SINISTRO IN PROFONDITA'! Palla che fa la barba al palo più lontano, ma il Cholito era scattato in offside sul lancio lungo di Caprari.

15' - LASAGNA! Sinistro incrociato da pochi passi, su azione insistita: il pallone sfiora il secondo palo.

23' - BASTONI MANDA AL TIRO RECA! Pandur esce in respinta sul mancino basso e potente del polacco. Che occasione per lo Spezia!

34' - TRAVERSA DI LAZOVIC! Su azione di Ceccherini, doppia conclusione da parte dell'esterno serbo: la prima viene respinta da Erlic, nella seconda il pallone si stampa, clamorosamente, sul legno più alto!

53' - LAZOVIC IN PROFONDITA' PER LASAGNA! Grande uscita di Provedel sull'ex Udinese, che poi è l'ultimo a toccare il pallone, terminato a lato.

59' - GOL DEL VERONA CON CAPRARI! Kiwior perde un pallone sanguinoso in fase di spinta e aziona il contropiede scaligero. Scatto di Lasagna, palla a Simeone, il cui passaggio (deviato dalla retroguardia spezzina) per Caprari è un cioccolatino da scartare: 0-1!

67' - TIRO-CROSS DI VERDE DALLA MANCINA! Pandur smanaccia la sfera alta sopra la traversa.

70' - GOL DEL VERONA CON CAPRARI! Ancora lui, rete eccezionale: appoggio col piatto di Lasagna e bordata mancina all'angolino dalla distanza. E' 0-2!

85' - GRAN DESTRO DI ERLIC DAI VENTI METRI! Pandur si distende e manda il pallone in calcio d'angolo.

85' - GOL DELLO SPEZIA CON ERLIC! Sul calcio d'angolo battuto teso da Verde, gol di testa del difensore di casa, che si era conquistato il corner: 1-2!

88' - ROSSO DIRETTO PER AGUDELO! Intervento decisamente scomposto su Depaoli, che si becca un calcio sulla schiena. Agudelo era già stato ammonito, ma qui si tratta proprio di espulsione diretta!

90'+3 - BARAK DI SFONDAMENTO SU PALLA DI DEPAOLI! Destro incrociato da due passi e palla che sfiora il palo.

MVP

Caprari. Doppietta e prestazione da urlo. La bordata da fuori in occasione dello 0-2 vale il prezzo del biglietto. Incontenibile.

Fantacalcio

PROMOSSO - Erlic. E' l'ultimo ad ammainare la bandiera in casa Spezia, conquista il corner che porta al gol di casa da lui stesso realizzato con uno stacco imperioso. Niente male per un centrale difensivo.

BOCCIATO - Agudelo. Due falli inutili, uno più cattivo dell'altro (su Ilic e Depaoli), che lo portano anzitempo sotto la doccia. Pomeriggio da dimenticare.

Le pagelle

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

