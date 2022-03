Costa cara a Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, la sfuriata contro il suo attaccante Henry, espulso per proteste domenica contro la Sampdoria. Al giudice sportivo non è sfuggita la bestemmia del tecnico dei veneti: per Zanetti dunque una giornata di squalifica, al pari di Henry, spintonato più volte dal suo allenatore che gli ha intimato: "Devi stare zitto!". Nove in totale i giocatori che salteranno la giornata di campionato al ritorno dalla sosta, il 31° turno.

Innanzitutto Osimhen, ammonito contro l'Udinese e già in diffida: l'attaccante del Napoli salterà quindi la sfida con l'Atalanta. Spalletti perde un altro big, anche Rrahmani sarà out a Bergamo. Ecco gli altri squalificati: Ostigard (Genoa), Mari (Udinese), Pellegrini (Juventus), Parisi (Empoli), Pobega (Torino) e Pedro (Lazio).

Multato per insulti anche De Laurentiis

Il giudice sportivo della Lega Serie A ha sanzionato anche Edoardo De Laurentiis. Il vicepresidente del Napoli paga alcune frasi proferite nei confronti dell’arbitro al termine del primo tempo della gara contro l’Udinese. Al dirigente è stata comminata una sanzione da 5mila euro “per avere, al termine del primo tempo, entrando indebitamente nel recinto di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara; recidivo”, si legge nel comunicato del giudice sportivo.

